不只1萬元…嘉義市「普發加碼到6000元」！黃敏惠曝最快領取時間

記者簡榮良／嘉義報導

真的好羨慕！政府普發1萬元不少人已笑嘻嘻入袋，繼新竹市率先加碼每人5000元外，嘉義市也跟進，議會於5日通過普發3000元臨時動議案。今（19）日議員張秀華再度追問普發現金進度，黃敏惠回應「完全有能力加碼發6000元」就等法定程序跑完，最快12月初領到手。

黃敏惠在議會上表示，「完全有能力加碼發6000元」只等法定程序跑完，最快12月初領到手。（圖／翻攝自嘉義市議會YT）

11月5日嘉義市議會通過「再加碼普發每人3000元」臨時動議，黃敏惠當時說：「我當然也想發；如果法令許可，不只3000元，每位市民普發6000元都沒有問題」，只是須符合法令及程序。今日嘉義市議會質詢，國民黨團書記張秀華再度追問進度，黃敏惠說，加碼並非一時衝動，而是「早就在心裡盤算過」。

黃敏惠進一步指出，嘉義市已經持續7年公共債務是零，市庫累積約28億元、另有12億元可留作後續運用，全都是靠平時遵守財政紀律而來，至於發放的日期是否能落在12月初？她說，「完全在考量範圍內」，等程序跑完就發。

黃敏惠說，已經持續7年公共債務是零，市庫累積約28億元、另有12億元可留作後續運用，全都是靠平時遵守財政紀律而來。（圖／嘉義市政府提供）

她也提醒，網路造謠相當多，若有宣稱「嘉義普發開始領」的資訊，一定得提高警覺，千萬不要亂提供帳號、密碼、個資。市府會有明確公告及說明等，不要被騙。

