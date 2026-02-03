不只1萬！多鄉鎮「現金加碼潮」 這地區年後多拿1.5萬

生活中心／游舒婷報導

全澎湖現金加碼潮！中央普發現金1萬元，繼白沙鄉宣布發放振興禮金1萬元後，望安鄉、七美鄉都跟進加碼，而原先傾向不發的湖西鄉，都傳出變數，跟進這波加碼潮。

幾乎澎湖全島都加碼現金。（圖／資料照）

澎湖行政區劃轄1市（馬公市）及5鄉（湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉），幾乎全部都加碼現金。開出第一槍加碼的白沙鄉，先前已經發放了振興禮金1萬元，昨（2）日再宣布，發放春節兒童禮金，發放對象為設籍白沙鄉0至12歲（含12歲以上未滿13歲）兒童，即2013年1月2日以後出生，且已於2026年1月1日前完成戶籍登記，每名兒童發放新臺幣1000元，預計在春節前完成發放。

望安鄉後續跟進，上個月30日提交鄉代會「振興經濟禮金發放案」，原本預計發放1萬元，但鄉代會主動加碼5千元，總計1.5萬元，預計過年後發放。七美鄉也通過振興經濟禮金，宣布普發鄉民1萬元。

湖西鄉和馬公市因為人口多，普發現金成本高，原先傾向不發，不過湖西鄉日前召開代表臨時會時，有代表提出普發5千元的意見，不過在湖西鄉鄉庫結餘1億的狀況下，普發現金就要花掉約8千萬，恐衝擊後續建設的款項；馬公則是因為人口6.4萬，如果一人普發一萬就要花掉6.4億，完全沒有普發現金的空間。

至於西嶼鄉公所則不走普發現金的路，而是補助學生、加碼敬老禮金，今年起西嶼鄉的國中小發放助學金及65歲以上長者3節加碼2000元。

