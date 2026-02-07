不只110億、還有新一波對台軍售？《金融時報》爆料，華府擬再向台灣出售4款武器

美國對台軍售一直是兩岸關係最敏感的議題，然而隨著川普（Donald Trump）和習近平剛剛進行視訊通話，甚至幾乎確定要在4月份出訪北京之後，最新消息傳出，華府正在準備宣告、對台灣進行新一波軍售，而這個計畫和過往一樣，再次讓北京方面強烈不滿，甚至私下放話威脅，假使真的提交，可能危及美國總統川普原定4月訪中的行程。

又一筆軍購計畫？

《金融時報》報導，知情人士透露，前文提及的新軍購案，是繼2025年12月宣布的110億美元（約新台3475億元）軍售案之外，又一份額外追加方案。而根據私下曝光的可能軍售內容，將包括愛國者（Patriot）飛彈、NASAMS防空飛彈系統，以及另外兩套武器系統。

消息人士還提到，新的軍售計畫金額，可能高達200億美元（約新台幣6318億元）；但也有人認為，考量最終項目與金額尚未拍板，實際規模可能明顯低於該數字。面對消息提前曝光，白宮與國務院尚未給出任何回應。

中國已在川普計畫4月與國家主席習近平會面前，對軍售計畫表達「嚴重關切」。其中3名知情人士更透露，北京當局已告知美國，假使真的推動新軍售計畫，恐導致此次訪問破局。

空軍愛國者飛彈連進駐新店地區、美方人員了解概況。（張曜麟攝）

根據《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），美國有義務出售武器給台灣，以協助其維持自我防衛能力。匿名白宮官員對此則表示，「過去40多年來，美國主流政策始終是，維持台灣對中國的防衛能力。可信的嚇阻已確保多年的和平與穩定，未來也將如此。我們不評論尚未公布的軍售細節。」

北京不開心

布魯金斯研究院（Brookings Institution）中國問題專家哈斯（Ryan Hass）對於北京的反應則表示，「中國一向會在高層會晤前夕，試圖阻止美國採取相關行動，例如對台軍售。這在過往歷史上並不新鮮，但這次警告的直接性與公開程度，卻格外引人注意。」

川普近來試圖緩和美中之間，在貿易、稀土、台灣等多項議題上的分歧立場。

2025年10月30日。美國總統川普（Donald Trump，左）和中國國家主席習近平（右）在韓國釜山金海國際機場會晤後握手。（AP）

2025年12月公布的對台軍售案，其內容涵蓋飛彈、無人機與火砲系統，是歷來規模最大的對台軍售之一，當時隨即引發北京的強烈反彈。

不過，在新的軍售計畫推出前夕，華府似乎對台北政壇內部角力，導致國防預算遲遲未能通過一事，愈發感到不耐煩。兩名熟悉華府內情的人士指出，川普政府希望、在台灣完成撥款前先宣布新一輪軍售，以反制在野黨的相關論述。

不只國務院或五角大廈有類似態度，國會議員似乎已經坐不住。除了先前報導過得參議員蘇利文之外，美國參議院外交委員會主席里施（Jim Risch）與該委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen），兩人也發表聲明，表示對台灣的特別國防預算持續卡關「深感失望」。

「我們敦促台灣各政黨本於誠意、跨黨合作，全面支持台灣的自我防衛。」

