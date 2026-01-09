不只19年！太妍正式續約SM 聲明強調信任：長期夥伴關係

【緯來新聞網】自女團《少女時代》出身的金太妍（Taeyeon）已與原所屬公司SM娛樂完成續約，雙方確認將延續自2007年以來長達19年的合作關係，SM娛樂今日正式公告此消息，表示將持續支援太妍的全球音樂事業。

太妍正式續約SM。（圖／翻攝IG）

SM娛樂於1月9日透過聲明指出，基於長期建立的信任基礎，已與旗下藝人金太妍完成續約，並將從多方面提供支持，協助她持續拓展全球市場。這是太妍自以女團「少女時代」成員身分出道以來，再次確認其與SM娛樂的長期合作。



金太妍於2007年出道，隨後於2015年展開個人音樂活動，代表作品包含〈I〉、〈Why〉、〈四季〉、〈Spark〉、〈INVU〉與〈To. X〉等，累積廣泛聽眾群與穩定的音樂評價，奠定其在K-POP業界的核心地位。



2025年，太妍迎來個人出道10週年，並推出首張精選專輯《Panorama : The Best of TAEYEON》，再次強化其音樂影響力。此次續約也被視為其音樂生涯進入新階段的重要里程碑。



SM娛樂補充指出，未來將持續提供太妍全面支援，協助其在音樂、演出與海外活動等各領域發展，以全球藝人定位推動其職涯進一步擴展。

