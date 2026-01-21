不只30秒！指黃國昌攜出國防機密「1分15秒」 陳培瑜調閱監視器公布時間軸

民眾黨立委黃國昌日前將機密資料帶出立法院外交國防委員會會議室，遭緊急追回。民進黨立委陳培瑜調閱監視器後發現，全程1分15秒，不是黃說的30秒。（資料照片／李智為攝）

立法院外交國防委員會19日召開機密會議，民眾黨立委黃國昌發言後離開會議室時，被發現帶走機密資料、遭緊急追回，事後黃國昌稱「不小心夾帶」、「不到30秒」。民進黨立委陳培瑜今天（21日）表示，在調閱監視器畫面後，發現黃國昌帶走機密資料全程1分15秒，且不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，「時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成」。

陳培瑜指出，針對黃國昌攜帶國防機密走出委員會，她向立院駐警隊申請調閱、複製監視器影片，但立法院秘書長周萬來只允許申請人入內觀看，不能翻拍與複製，所以她只能用文字向大家報告時間軸與狀況。

陳培瑜說，當天10點40分05秒 黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會；10點40分21秒，黃國昌走下樓梯，身後跟著兩個助理，其中一位手上有兩支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落。

陳培瑜接著說，10點41分03秒，黃國昌和一位助理走上樓梯，準備回委員會；10點41分20秒，黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

陳培瑜說明，這段事件經過全程1分15秒，「絕對不是黃國昌宣稱的30秒」。不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。

陳培瑜表示，當天她也有去參加會議，所以知道有幾張資料，但基於機密，不能透漏篇幅，但她可以篤定，42秒絕對足夠拍完所有資料。「我就問，黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？請黃國昌出面向國人說明清楚！」

陳培瑜也說，她要對立法院長韓國瑜與周萬來表達抗議，她向駐警隊申請調閱與複製監視器畫面。但周萬來卻只同意調閱，不同意複製。「攸關國家機密是否外洩，為什麼不能讓社會大眾釐清事實？」

陳培瑜質疑，依據《立法院維護院區安全數位錄影系統影像資料管理要點》，只要周萬來核可就可以複製，為什麼韓國瑜與周萬來要包庇黃國昌？



