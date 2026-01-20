不只5000！啃老兒每月向父母討3、4萬 親友怒斥：向神求的兒子竟來討債

廖聰賢涉嫌殺害年邁父母，親友更怒斥他平時遊手好閒，每月還向父母索要3、4萬元。（圖／陳柔瑜攝）

新北市蘆洲區17日晚間發生命案，36歲廖聰賢涉嫌殺害67歲父親與75歲許姓母親，於19日晚間6時落網，死者姪子透露，許婦40多歲高齡才生子，對嫌犯百般寵愛，沒想到向神明求來的兒子竟是「來討債的」，廖嫌每月向死者討要至少3、4萬元，平時遊手好閒，更不會幫忙父母生意，確切案情則仍待警方釐清。

據了解，廖嫌父母賣蔥油餅維生，擺攤養大他，廖嫌正值壯年卻不務正業，每月還向父母領5000元零用錢，疑似不滿零用錢太少，竟上網買開山刀，17日晚間朝父母共砍37刀將2人殺害，並於犯案後展開逃亡，在逃逸45小時後落網。

死者親友透露，許婦高齡產子，向神明祈求才順利生下廖嫌，但廖嫌自小不務正業，高中沒有畢業便開始遊手好閒，退伍後便沒有固定工作，偶爾打點零工，主要是靠父母接濟。

死者親友提到，許婦對兒子百般疼愛，對兒子討錢的要求幾乎有求必應，廖嫌每月都會討好幾次錢，每月至少3、4萬元，死者夫妻賣蔥油餅的血汗錢都被他揮霍殆盡，這才會6、70歲還在租房子。

親友表示，2名死者平時為人單純、個性老實，無奈生下「來討債的兒子」，且廖嫌平時在家無所事事，見雙親一把年紀仍在擺攤，也不曾幫忙搬運做蔥油餅用的麵粉，親友多半認為他好吃懶作，廖姓死者曾想管教，無奈許姓死者太過寵愛。

而廖嫌曾與前女友生下一子，親友表示，因女方不用讓廖嫌見小孩，平時僅廖姓死者會去看孫，這個孩子與兇嫌幾乎沒有聯繫。

