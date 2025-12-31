不只5G！AI-RAN點火、6G倒數 愛立信揭鋪路6G未來
[Newtalk新聞] 愛立信發布最新一期「愛立信行動趨勢報告」指出，最新全球行動產業用戶與流量數據，以及5G、AI與未來行動通訊市場的發展方向。報告指出，隨著5G獨立組網（SA）持續進展，差異化連接服務正加速邁向商用落地，同時推動全球固定無線接入（FWA）的方案多樣性，並成為奠定AI-RAN與6G發展的重要關鍵。
以下是報告重點摘要：
6G網路為AI原生，至2031年，預計先進國家的多數電信商已推出6G服務。6G、AI和雲端運算將重新定義服務能力。
6G預計將採用獨立組網為唯一架構。目前，全球已有79家電信商部署商用5G獨立組網，其中約70%已透過網路切片提供差異化服務。
AI-RAN透過開放式網路架構實現靈活部署，大幅提升未來網路效能；6G標準化進程已經啟動，全球6G用戶數預計於2031年底達到1.8億。屆時，5G為主流技術，將佔全球用戶數的三分之二。
以下是報告完整內容：
全球5G成長加速 FWA與差異化連接服務續擴張
全球5G成長強勁，2025年第三季全球5G用戶數新增1.62億，並預計於年底達29億，占行動用戶總數的三分之一。全球5G滲透率預計於2027年超越4G，成為全球主導的行動連接技術，至2031年，5G用戶數將突破64億，占全球行動用戶總數的三分之二。
報告也指出，隨著5G覆蓋越趨廣泛，電信商正加速推動5G FWA服務，帶動全球FWA連接數穩步成長，預計在2031年達3.5億，其中亞太地區將占總數的50%。目前全球已有81%的電信商提供FWA服務，其中超過半數的電信商提供基於速度的FWA資費方案，為消費者提供更高速、可靠的服務。
目前全球90多家電信商已正式推出或嘗試推出5G SA服務，提供以使用者體驗為核心的差異化連接服務，取代傳統「一體適用、盡力而為」的服務模式。報告指出，在已部署商用5G SA的79家電信商中，有56家利用網路切片提供差異化連接服務，其中更有65項服務已實現商業化。報告進一步指出，台灣電信商已開始在特定領域（如直播娛樂賽事）測試差異化連接服務，並有望在未來1至2年內推出商用5G SA服務。
台灣愛立信總經理周大企表示：「根據本次《愛立信行動趨勢報告》，包含台灣在內的東北亞地區5G滲透率為61%，僅次於北美地區。隨著5G SA逐步成熟，差異化連接服務正成為電信商實現5G變現的關鍵，以全新商業模式為市場帶來新的成長動能，SA的部署也將成為邁向6G必經的網路演進。此外，5G能力的持續發展也帶動FWA市場的龐大成長潛力，作為固定寬頻的其他選項，針對偏遠地區、老舊住宅或租屋環境提供快速的服務開通。」
AI、雲端、行動技術驅動上行流量顯著成長
隨著全球5G用戶規模持續擴大，行動數據流量亦呈現穩定成長。報告指出，2025年行動數據流量年度淨成長量將創歷史新高，主要來自於智慧手機用戶數的增加以及影片觀看。截至2025年底，影片流量預計將占行動數據總流量的76%，同時短影音內容持續主導流量地位，且5G相比4G能使用戶在快速瀏覽短影音時，有更連貫的播放表現且幾乎感受不到中斷。
愛立信指出，企業與產業場景也正帶來行動數據流量的型態轉變，AI、雲端與行動技術的深度融合，不僅重塑企業的IT架構，也將驅動上行流量顯著成長。隨著企業將AI工具導入核心營運，包含自動化任務與即時決策的驅動，皆需持續且安全的連接以即時存取雲端資料。上行流量的重要性因此快速提升，也進一步凸顯電信商在網路容量規劃、頻譜配置與無線接取網（RAN）功能發展的關鍵角色。
全球6G正式邁向標準化討論
AI-RAN技術正引領行動網路產業進入新紀元。透過在RAN導入AI原生能力，電信商可進一步提升網路效能、自動化營運與能源效率。藉由將AI模型根據需求靈活部署於網路架構中的最佳位置，無論是自動化管理的集中式AI、處理即時需求的邊緣式AI，或部署於基頻單元的分散式AI，皆能大幅提升網路效能。
愛立信與全球電信商合作結果顯示，透過導入AI-RAN，電信商能夠有效提升10%的頻譜效率、20%的用戶傳輸量，以及33%的能源效率優化，提供更高效能且永續的網路建設；而具備自我管理與優化能力的行動網路，能支援未來多元AI應用場景，包含AR與VR智慧終端裝置、自動化機器人與即時影像分析等，為即將到來的6G時代奠定智慧化轉型基礎。
愛立信表示，展望新一代行動通訊技術，6G技術已正式邁入標準化進程。6G預計僅採用獨立組網架構，其核心網路將基於5G SA核心網路演進，並導入意圖導向且可程式化的網路架構。透過整合AI和整合感測（ISAC）等能力，定義全新的RAN架構，並能完整支援現有3GPP頻段，同時達成5G與6G之間的頻譜共享。報告預測，2031年底全球6G用戶數將達到1.8億，包含美國、中國大陸、日本和韓國等市場將率先部署6G商用服務。
台灣愛立信技術長姚旦表示：「AI-RAN作為5G與6G時代網路智慧化的核心，成為電信產業未來發展的重要戰略方向。透過將AI與意圖驅動網路（Intent-driven networking）深度結合，不僅能協助電信商更有效達成商業目標、加速推出新服務，也能逐步推動網路向高度自動化與智慧化演進，為長期營運與持續創新鋪路。6G的標準化討論已經啟動，AI-RAN不僅為6G標準化奠定基礎，更賦予電信商更多靈活性，能根據自身需求選擇最佳的部署組合。」
