不只7千步！新研究揭「這樣走」才能大降死亡率、最護心臟

走路有益健康，但「走法」更是關鍵。醫師張家銘表示，過去研究指出，每天要走7千步，身體會出現明顯改善，今年最新發表的研究指出，真正決定效果的是「怎麼走」：連續走15分鐘，心跳上升、血流變快、血管內皮細胞釋放一氧化氮，才有益健康，該研究追蹤8年後發現，死亡率竟然可差5倍。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，今年（2025）刊登在《內科年鑑 Annals of Internal Medicine》、追蹤超過3萬多人的大型研究發現，在步數相差不大的情況下，走法不同，健康的差距可以大到5倍。

張家銘表示，該研究把每天主要步數來自的走路方式分成4種：短於5分鐘、5~10分鐘、10~15分鐘、15分鐘以上，追蹤近8年後，結果發現驚人差異：死亡率從最短的走路組的 4.36 %，一路降到連續走15分鐘以上的 0.80 %。心血管疾病發生率也從 13.03 %，掉到只有 4.39 %。

連續走15分鐘，心跳升、血流快 才真正有益健康

研究結果顯示，不是多走就好，而是一次走得夠久，身體才會把它當成「有效的運動訊號」。小碎步走一天，身體以為人一直處於休息中，但連續走15分鐘，心跳上來、血流變快、血管內皮細胞釋放一氧化氮，身體才會啟動真正的保護機制。

張家銘表示，身體不是一個計步器，而是感應器，只對連續訊號有反應。因此，真正有效的走路，是帶著節奏、連續、讓身體「收到訊號」的方式，是一段能讓心跳上來、血流加快、代謝啟動的連續步行。

他表示，從目前累積的科學資料來看，一天走到7千步以上，再加上一段至少15分鐘的連續步行，是最接近黃金組合的健康數字。這樣的走法最容易讓血管內皮細胞啟動保護機制，也最能對抗發炎、改善代謝，效果遠高於碎步湊步數。

