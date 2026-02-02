不只700坪「謝家白宮」！國民黨「5爭議豪宅」也很有名

政治中心／周希雯報導

國民黨籍彰化縣議長謝典霖，日前找網紅拍片開箱「謝家豪宅」，不僅佔地約700坪、家中更配置挑高室內籃球場、恆溫酒櫃及視聽室等奢華設施，但他卻淡定稱「這邊土地也不貴」、「只是台北一般人的家庭」，引發炫富爭議。對此，民進黨今（2日）帶大家回顧，國民黨其他富有爭議5大豪宅，忍不住狠酸「哇～國民黨豪宅真多呢！」。

民進黨今（2日）發文表示，謝典霖開箱彰化傳說的「衣鳯百貨」，讓普通老百姓讚嘆不已，然而他卻稱自家的豪宅「只是台北一般人的家庭」，令人不禁感慨「看來這位在彰化政治家族中長大的公子哥，對台北人的生活有非常美好的想像。」不過，國民黨除了「衣鳯百貨」，其實還有5大豪宅也很有名，民進黨也一一列出當中爭議。

廣告 廣告

不只彰化700坪「謝家白宮」！國民黨「5爭議豪宅」也很有名：故事滿滿

謝典霖表示，自己的豪宅「只是台北一般人的家庭」。（圖／翻攝「billion.haoson」IG）

傅崐萁

民進黨指出，國民黨立法院總召傅崐萁，在花蓮擁有「九五至尊」豪宅，大門刻上「The Fu House」金色門牌，是全花蓮人都知道的打卡勝地，「豪宅外違法使用農地作為籃球場、停車場，被檢舉後，花蓮縣政府才姍姍來遲開罰。」

顏寬恒

民進黨表示，國民黨立委顏寬恒在台中沙鹿的「莊園豪宅」，奢華程度堪比宮殿，「被爆料是違章建築、占用國有地後，顏寬恒以『假買賣』假裝脫手被識破，慘遭法院判刑偽造文書有罪。」

不只彰化700坪「謝家白宮」！國民黨「5爭議豪宅」也很有名：故事滿滿

民進黨列出國民黨爭議豪宅。（圖／翻攝「民主進步黨」臉書）

民進黨提到，還有藍委馬文君的「豪華莊園」、藍委張智倫的「20筆建物」、藍委李彥秀「自己都記不得的美國豪宅」，狠酸「只能說，有錢真好，當國民黨的民意代表真好。」民進黨表示，這些豪宅反映了權力、資源與政治倫理的距離，「當一般人民為房價、為租金拚盡全力，有些人卻手握權力與金錢，身體則住在一棟一棟『故事滿滿』豪宅裡。以上這些豪宅，集齊了炫富、違法、被判刑等故事，我們只能說：果然，熟悉的國民黨最對味」。





原文出處：不只彰化700坪「謝家白宮」！國民黨「5爭議豪宅」也很有名：故事滿滿

更多民視新聞報導

謝典霖炫「700坪豪宅」喊土地不貴！她1圖揭黑幕：刺耳

「橘子」內幕曝光？陳佩琪突自爆「寫好長文」：很精彩囉

遭毛嘉慶約開房性騷！「小草女神」劉芩妤認了：的確不舒服

