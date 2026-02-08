不只AI！2026年最強非科技主題現身 這5檔買氣夯最吸金

財經中心／余國棟報導

2026年美股資金輪動下，美電力基建指數大漲12.18%，大幅領先同期間標普500的1.06%，顯示今年非科技主題獲市場青睞，其中又以電力最吸金，009805今年來單位數成長率最高。根據彭博統計今年初以來，美電力基建指數已上漲12.18%，持續領先同期間標普500指數的1.06%，顯示美股輪動下，資金轉進非純AI的電力基建股動能不墜。

根據CMoney統計，今年以來除AI科技股續領風騷外，非科技投資亦大獲資金青睞，從單位數表現來看，包括美國電力、亞太高股息、日本商社及綠色電力等，都是市場追捧的高人氣非科技主題ETF，其中，表現最好的是新光美國電力基建(009805)，今年以來單位成長率高達52.70%，表現稱冠；其次為中信亞太高股息(00964)與中信日本商社(00955)，年初迄今單位數也成長逾3成，另外一檔富邦ESG綠色電力(00920)，同樣屬電力主題，1月以來單位數也進帳逾2成，整體非科技ETF今年來買氣不俗，又以電力ETF最吸金，市場買氣持續熱絡。

新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，目前美國電網與電力供應不足，成AI發展的最大限制，儘管美國各地大興資料中心、積極擴展AI基建項目，卻可能受限電力不足呈現空轉現象，隨特斯拉執行長馬斯克大聲急呼，把焦點從單純的晶片故事，轉向支撐AI與電氣化的電力基礎設施，加上美國正值冬季，受嚴寒與用電飆升影響，目前美國電網被推上歷史大規模壓力測試，進入「冬季酷寒氣候考驗」與「AI負載」的雙重壓力新常態，市場更加意識到：電力基建升級與多元電源佈局的急迫性，吸引美股資金湧進美國電力與電網資產的投資工具，成為資金鎖定的結構性主題之一。

台新ETF投資團隊強調，全球AI發展愈演愈烈，AI應用加速滲透下，AI數據中心已進入爆炸性成長階段，除帶起AI基建投資浪潮，更掀起電力供應荒，2026年市場投資AI主軸，將從只看晶片算力，轉向關注AI背後的「電力與電網」，同時，當前美科技股進入估值過高，股價陷入震盪之際，美國本土的電力設備、電網工程、核能發電等電力基建類股，受惠於投資前景持續看好，市場震盪反而成為中長期投資人的逢低布局良機。

新光美國電力基建ETF(009805)透過追蹤NYSE FactSet美國電力基建優質收益指數(NYFSEQI)，投資範圍鎖定美國電力生態鏈(涵蓋發電、輸電、儲能、配電等設備服務及基礎設施等)，挑選50檔低槓桿、殖利率佳的公司，布局「AI+電力剛需」題材，由於持有成分股並非平均分散，截至2/3止，主要前3大成分股包括GE Vernova(11.80%)、Eaton(9.74%)與Vertiv(7.86%)，主要業務並非傳統電力公用事業，而是生產渦輪機、變壓器、散熱及不斷電系統與電網工程的設備商，屬於科技基建股，搭上AI成長紅利，未來成長力更值得關注。

另外，新光美國電力基建ETF(009805)其他成分股中，亦有布局離網發電股的Bloom Energy(BE)佔2.89%、智慧電網與監控股的Hubbell(HUBB)佔6.68%、Itron(ITRI)佔0.37%，以及儲能系統的Enphase Energy(ENPH)佔0.39%、NextEra Energy(NEE)佔4.32%，投資觸角延伸到分散式能源、電力監控軟體及大型儲能系統等新成長領域，精準切入AI資料中心帶動的「電網升級＋穩定電源擴充」雙主軸，兼具成長題材與穩定現金流特性。

投資人看好AI長線趨勢，卻又擔心科技股估值與景氣波動，不妨透過電力ETF布局實體電力資產，直接參與AI紅利，不僅可作為2026年投資美股的資金避風港，更適合投資人以中長期與定期定額方式分批布局，掌握未來數年美國電網升級與用電結構變革帶來的投資機會。

