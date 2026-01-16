不只AIT打臉昌？義川曝美國「這群人」也不解！

論壇中心／邱暐琪報導

台美對等關稅今（16日）正式拍板定案降至15%不疊加。行政院隨之曝了行政院副院長鄭麗君率領的團隊們與美國商務部部長盧特尼克的合照，對比民眾黨主席黃國昌日前快閃訪美後，回台後的諸多發言，遭美國在台協會（AIT）發文重重打臉，兩者反差極大。對此，民進黨立委王義川在《台灣最前線》節目中指出，就連美國智庫也來信，對黃國昌訪美回台後的發言感到無法理解。

黃國昌上週快閃訪美，聲稱是要談關稅、軍購，回台後稱「1.25兆的國防特別預算，對美軍購僅有3000億元」。對此，美國在台協會（AIT）公開澄清「對賴清德所提出的1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」。

王義川更指出，不只AIT公開打臉黃國昌，就連與台美關係重要的美國智庫，都寫電子郵件給台灣某一位立委，信中表示「你們可以幫我解釋一下，黃國昌這一次回台，究竟他講的內容是什麼意思嗎？我們無法理解，他為什麼會有這種表現」。王義川直言，黃國昌回來後的發言，一個一個被戳破，在美國人心已經沒有公信力。

民進黨新北市議員卓冠廷也透露，從黃國昌這次美國行「搭紅眼航班、沒有緩衝日」兩點，對比行政院團隊與美國，雙方解決時差的限制，不分日夜開了300多場的會議，行政院團隊獲得美方高度的禮遇，代表美國也很重視台美之間的關係。卓冠廷直言，台美之間互信相當很珍貴，而黃國昌訪美後回來「攬功、胡亂造謠」，是一個非常不良的示範。

