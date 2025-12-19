不只BOYNEXTDOOR！高雄櫻花音樂節名單曝光 大咖韓團也來了

記者林汝珊／台北報導

SUPER JUNIOR-D&E銀赫、東海再來台。（圖／寬寬整合提供）

2026 第三屆高雄櫻花音樂節日前公布首波名單 BOYNEXTDOOR 後，再度掀起粉絲熱烈討論，主辦單位今日正式揭曉第二波演出名單。

SUPER JUNIOR-D&E 作為韓流代表性天團 SUPER JUNIOR 的小分隊之一，延續團體成軍 20 週年的深厚影響力，憑藉豐富的國際舞台經驗與橫掃亞洲的高人氣，始終是各大音樂節與跨國活動中的指標級卡司。隨著 SUPER JUNIOR 迎來出道 20 週年的重要里程碑，D&E 也持續以成熟穩定的唱跳實力與高度完成度的舞台表現，展現團體歷久不衰的舞台魅力。無論在亞洲或海外演出，每次登台皆能掀起全場熱烈回應，成為橫跨世代的經典韓流代表。

VIVIZ將登櫻花季演出。（圖／寬寬整合提供）

有著「偶像教科書等級」之稱的HIGHLIGHT，則以成熟音樂實力與經典作品累積深厚粉絲基礎，至今仍是人氣保證男團；VIVIZ 以穩定的現場實力與高度完成度的舞台表現，在國際音樂圈建立鮮明定位。每次登台皆展現成熟且充滿感染力的演出，深受樂迷與業界肯定。WENDY 則以公認的頂級歌唱實力與獨具魅力的舞台感染力，成為本次公布名單中最受矚目的女聲之一。

日本卡司同樣來頭不小，邀請到以強烈音樂風格與高辨識度著稱的 ALI 來台演出。ALI 多次為人氣動漫打造主題曲，在日本及海外樂迷間擁有高度知名度，其現場演出張力十足，深受各大音樂祭青睞，此次登上高雄櫻花音樂節舞台，也被視為本屆國際名單的一大亮點。

台灣卡司同樣星光熠熠，包括 Karencici、丁噹、李千娜、卓文萱、許富凱、梁舒涵、陳華，多位橫跨流行、抒情與多元曲風的歌手輪番登台，為三天演出增添豐富層次。主辦單位也透露，後續將有第三波彩蛋名單，將於近期揭曉，勢必再為 2026 高雄櫻花音樂節帶來新一波驚喜。

2026 高雄櫻花音樂節演唱會將於 3 月 13、14、15 日在高雄夢時代盛大登場，門票將於 12 月 23 日（二）中午 12:00 開放中信卡友優先購票，12 月 24 日（三）下午 13:00 全面啟售。購票優惠方面，搖滾區中信卡友享 95 折、UniOpen 卡友享 92 折，中信全卡友一般區再享 9 折優惠。春季最受矚目的音樂盛會即將登場，請鎖定關注官方社群。

