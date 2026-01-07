不只H200！黃仁勳：Blackwell與Rubin晶片將「及時」出售中國

初次上稿01-07 22:36 更新時間01-08 07：17

〔編譯魏國金／台北報導〕美國科技新聞網站wccFtech報導，在H200晶片獲准出口後，輝達的中國業務近期蓬勃發展，輝達執行長黃仁勳6日指出，一旦美國出口管制放寬，輝達將出口中國新一代Rubin晶片。

報導說，鑑於美國政府批准H200晶片出售中國，輝達在中國的市占率從0%大幅上升，黃仁勳似乎更有信心對中國的人工智慧(AI)產業產生更大影響力。

他在拉斯維加斯舉行的消費性電子展(CES)問答時間中，面對輝達在中國的未來發展，以及輝達如何維持競爭力的提問說，他不排除在中國推出Blackwell與Rubin晶片的可能性，他說，這些晶片將「及時」(in time)進入中國市場。

他說，「H200在中國市場深具競爭力，但該競爭力不是永遠的」，輝達必須「及時」推出其他產品，包括Blackwell與Rubin世代的產品。

他表示，隨著「與時推移」(over time)，輝達將繼續在中國推出新產品，而如果華府希望美國技術維持全球競爭力，美國的規範也必須與時調整。

在美國政府對H20實施出口管制後，黃仁勳曾表示，輝達不再向中國出售Hopper晶片，而將尋求推出Blackwell晶片。然而美國總統川普最終否決Blackwell晶片輸出中國的計畫，迫使輝達專注Hopper架構，H200出口管制的解除，讓輝達感到振奮，H200的效能是H20的6倍之多，讓中國資料中心營運商趨之若騖。

報導說，然而鑑於華為等中國晶片製造商的進展，黃仁勳意識到必須迅速行動。下一步可能是向中國推出Blackwell晶片，但這需要黃仁勳與美國總統川普展開新一回合的談判。

報導指出，輝達顯然將中國視為其晶片業務的核心部份，這是為何黃仁勳一再強調中國應該取得美國技術的原因。至於Rubin何時能進入中國，並沒有具體的時間表，但依據Hopper的例子，比較可能的情況是在Rubin成為全球主流晶片後2至3年，中國才會迎來Rubin。

