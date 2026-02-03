不只Melody難搞！70歲母親也遭爆「地獄奧客」 她回應：不記得曾發生過
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
螢光幕前形象優雅的女星Melody殷悅近日遭爆料，私下其實是「服務業殺手」，態度傲慢、咄咄逼人，甚至有業界人士直言「每次上班都祈禱別遇到她」。而她70歲母親也被貼上「奧客」標籤，引發熱議。
根據《鏡週刊》報導，Melody日前自巴黎返台，有網友在Threads上爆料，稱在班機上遇到她，指控她對服務人員態度惡劣。另一名曾在高級餐廳工作的網友也跳出來，指Melody用餐時不客氣，甚至要求服務生重複背誦菜單，還酸言：「為什麼不好好記？來，你給我重複一遍？」
而她母親也被點名同樣是「地獄奧客」。有網友直言：「母女倆對服務業態度一模一樣，堪稱言傳身教。」更有人補充：「看她直播時，對母親態度也不好，媽媽對她唯唯諾諾，但對服務業卻很差，可能是家庭教育出了問題。」
面對一系列的指控，Melody先透過經紀公司表示會虛心接受並反省，隨後也在個人社群發文澄清，坦言自己平時沒有使用Threads的習慣，看到新聞感到非常驚訝，對於網路上的爆料，她表示，「印象中不記得曾發生過」，也懇請大家不要網暴，刻意抹黑。
