不只Melody！70歲母也遭爆是「奧客」 她回應：不記得有這些事

女星Melody（劉恭顯）近來陷入「奧客」風波，遭多名網友指控是「服務業殺手」，對服務人員態度傲慢、咄咄逼人……如今她70歲的母親也遭爆是奧客，話題延燒。

試鞋亂丟、逼店員背菜單？ 網友齊控：服務業殺手

Melody遭多名網友在社群網站Threads上踢爆奧客行徑，包括在用餐時，要求服務生重複背誦菜單，還說：「為什麼不好好記？來，你給我重複一遍？再講一次。」嚇得網友表示「之後去服務她都會發抖」。有人直言「每次上班都在祈禱她今天不會來買東西」。

還有百貨業者爆，曾目擊Melody在百貨公司快打烊時試鞋子，卻將鞋子「像擲筊一樣到處扔」，試穿完畢後一雙也沒買就走了，留下滿地狼藉給店員收拾。也有航空業者指控，「我喜歡她但她在航空業風評很差」「幾年前搭飛機坐過她附近，本人確實很漂亮很有氣質，但是對空服員那態度真的是…讓我當場脫粉」。

連70歲老母也被捲入？ 經紀人反擊：保留法律追訴權？

不只Melody本人，連她的母親被爆是奧客，一名網友寫道：「他母親對待服務業態度跟他同一個樣，言傳身教的最高境界。」有人回應：「以前看她直播，她對媽媽態度也很差，媽媽對Melody有點唯唯諾諾。再看你說她媽媽對服務業態度也不好，覺得她們家可能教育有點問題。」

面對爭議，Melody稍早在IG限動發文表示，自己非常驚訝，「對於很多的爆料我無法一一回應因為，在我的印象中我不記得曾經發生過這些事。當然每個人都有自己個人感受的立場和權力（應為：利）。所以如果我的個人行為曾經有讓任何人不舒服過，我全然虛心接受也會深深的自我反省。」

她繼續說：「大家有不喜歡我的權力，但懇請不要網暴、刻意抹黑。」表示自己很清楚身為公眾人物的責任，希望大家不要浪費時間和精力。此外，她的經紀人受訪回應表示：「如果是刻意網暴、抹黑，脫離事實，我們保留法律追訴權利」。

