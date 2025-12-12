不只RDX炸藥標案 藍委揭福麥公司還幫中科院買HMX炸藥

立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君今（12）日下午召開「李文慶背後是誰？藍委再揭福麥裝修公司3月承接中科院1.2億高熔點炸藥（HMX）」記者會，針對日前被揭露福麥國際室內裝修公司得標國防部RDX海掃更炸藥5.9億元採購案，再度揭露今年3月12日，中科院開標、標案編號YR13Z07P的俗稱「女王陛下炸藥」（HMX）採購案，居然也是李文慶的福麥公司得標，讓人質疑這間公司的背景到底有多硬？半年內室內裝修公司可以得標國防部標案上億元，李文慶背後有誰？要求相關單位說明清楚。

國民黨踢爆福麥公司也標到中科院的HMX炸藥採購案。(圖/中天新聞)

王鴻薇指出，福麥公司地點登記在1家旅館樓上，連招牌都沒有，根據經濟部網站，去年12月30日才新增變更登記「國際貿易」，也與國防部說法不符，該公司從2021至2024年沒有進口一毛錢的商品，只有今年極少量不到50萬美元（約新台幣1500萬元），很有可能根本就是中科院標案的HMX炸藥進口。

王鴻薇要求，這樣的公司能夠接二連三得標國防部標案，李文慶背後到底是誰？說清楚講明白。

福麥公司樓下1到3樓是相同老闆開的旅館。(圖/中天新聞)

馬文君表示，自己接到的爆料，似乎是有中間人介紹，要從印度採購，所有的標案條件都為福麥公司「量身打造」；而此次揭露中科院標案採購的「高熔點炸藥」（HMX）又稱奧克圖，是目前使用中綜合性能最優良的單質炸藥，廣泛用於軍事領域。

馬文君指出，「路透社」7月獨家報導，1家印度公司去年12月仍向俄羅斯輸出價值140萬美元的軍用級HMX炸藥。美方已將HMX列為俄羅斯維持戰爭的關鍵物資，而該貨源標案來源地就是美國，這間公司到底是不是就是同一個來源？這裡面到底水有多深？都要請他們說清楚。

(圖/截自王鴻薇臉書)

徐巧芯則補充，根據福麥公司得標資訊，原產地國別顯示為中華民國，但在國內生產，須為軍備局轄下兵工廠，不可能替福麥公司製造，所以一定是國際貿易。

徐巧芯指出，更大的問題是，RDX炸藥屬於國際海運危險品準則（IMDG Code）中的第一類危險品（Class 1 Explosives），長榮、陽明、萬海通常不接受個人名義的託運，僅接受擁有合法執照的政府機構、軍事單位或大型工業採礦企業的委託。徐巧芯質疑，這類標案其實也有很多其他合理的公司可以得標，為什麼隨隨便便1家裝潢公司得標，究竟有什麼能力處理這些運送以及安全疑慮？

