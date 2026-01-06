不只TPASS！捷運、治水預算全卡 陳其邁喊話立院：高抬貴手

中央政府總預算案遲未通過，其中TPASS通勤月票等民生補助經費無法撥付，面臨斷炊危機。資料照。高市府交通局提供



中央總預算案遲未通過，TPASS通勤月票等民生補助經費無法撥付，恐面臨斷炊、衝擊近百萬通勤、通學族權益。高雄市長陳其邁今（1/6）表示，TPASS補助問題非高雄獨有，除TPASS，治水、防洪與重大建設等新興計畫補助也受牽連，他喊話立院「高抬貴手」儘速審查預算，讓地方政務推動不致影響人民權益。

陳其邁表示，受影響的不僅是TPASS，包括捷運建設補助、治水、防洪等攸關城市發展與公共安全的計畫性經費，多屬於新興或延續性計畫，一旦總預算未過，地方政府在推動政務上將面臨極大困境。

廣告 廣告

陳其邁直言，總預算卡關「地方真的非常非常辛苦，但最苦的是人民」，不論是通勤族、學生，或是仰賴公共運輸的市民，權益都可能直接受到衝擊。

陳其邁呼籲，政治立場與角力是一回事，但涉及民生福祉的預算，應超越政黨紛爭，期盼立法院「以蒼生為念」，儘速完成預算審查，讓地方政府得以穩定推動建設與服務，避免影響人民生活。

更多太報報導

狼官性侵案社安網爆破口！衛生局長去留成焦點 陳其邁下令這樣做

封口半年喊保護？衛生局長千字文止血沒用 李雅靜再轟高雄社安網破洞

狼官性侵羈押半年未裁罰！遭轟「封口」蓋牌 市府發聲釋疑

烏龍鯛藥檢、狼官性侵爭議齊發 衛生局長下台呼聲高？知情者曝可能性