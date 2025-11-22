不只TWICE在高雄！潤娥也來台啦 放送辣腿自帶女神光

潤娥今從韓國搭機來台，準備明晚的台北見面會。翻攝Newsen

不只TWICE在台灣！人氣女神潤娥今（22日）早也從仁川機場搭機來台，明傍晚5點將為主演的新劇《暴君的廚師》舉辦見面會，這也是她繼去年2月後，再度訪台與台灣粉絲相見歡。

潤娥即便起個大早仍難掩女神光芒。翻攝Newsen

潤娥今一大早就從仁川機場出發，穿著短裙大秀美腿的她，即便一早就上工仍難掩好心情，不停露出甜美笑容，與現場媒體及粉絲打招呼，自帶女神光。

潤娥除了明晚的活動，下個月還將造訪高雄出席AAA頒獎典禮。翻攝Newsen

潤娥的機場時尚曝光，穿著白色短裙搭配同色長靴。翻攝Newsen

這次潤娥是為了主演的Netflix影集《暴君的廚師》來台舉辦見面會，該劇先前播出時口碑爆棚，不只在韓播出時創下高收視，她與新生代演員李彩玟的超越時空的超甜互動，也透過Netflix擄獲全球觀眾的心。

潤娥也趁勢召開亞巡見面會，活動由《暴君的廚師》製作公司Studio Dragon聯手打造，不僅會公開拍攝幕後祕辛，還將安排與劇情相關的任務與遊戲，讓潤娥與世界各地粉絲在歡笑與真心交流中，共同延續劇集帶來的感動。



