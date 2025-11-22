不只TWICE在高雄！潤娥也來台啦 放送辣腿自帶女神光
不只TWICE在台灣！人氣女神潤娥今（22日）早也從仁川機場搭機來台，明傍晚5點將為主演的新劇《暴君的廚師》舉辦見面會，這也是她繼去年2月後，再度訪台與台灣粉絲相見歡。
潤娥今一大早就從仁川機場出發，穿著短裙大秀美腿的她，即便一早就上工仍難掩好心情，不停露出甜美笑容，與現場媒體及粉絲打招呼，自帶女神光。
這次潤娥是為了主演的Netflix影集《暴君的廚師》來台舉辦見面會，該劇先前播出時口碑爆棚，不只在韓播出時創下高收視，她與新生代演員李彩玟的超越時空的超甜互動，也透過Netflix擄獲全球觀眾的心。
潤娥也趁勢召開亞巡見面會，活動由《暴君的廚師》製作公司Studio Dragon聯手打造，不僅會公開拍攝幕後祕辛，還將安排與劇情相關的任務與遊戲，讓潤娥與世界各地粉絲在歡笑與真心交流中，共同延續劇集帶來的感動。
更多鏡報報導
青龍獎／安普賢抱走男新人「謝潤娥讓我發光」 金度延得女新人當場噴淚
子瑜飛抵高雄！TWICE熬10年解禁登台 鐵粉機場接駕見證歷史瞬間
懶人包／子瑜出道10年今晚台灣首唱！ TWICE演唱會歌單、入場須知一次看
其他人也在看
金馬62／昔日母子檔西島秀俊、翁倩玉合體了！ 兩人互喊媽媽、兒子
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，日本金像獎影帝西島秀俊與金馬影后翁倩玉一同走紅毯，兩人今晚都要擔任頒獎嘉賓。翁倩玉一身群金色禮服亮相，外套則是帶著日式風格圖案，相當霸氣又不失優雅台視新聞網 ・ 19 小時前
才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五
（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定 […]引新聞 ・ 1 天前
鬼滅之刃奪韓國年度票房第一 韓媒評本土電影不振
（中央社首爾22日綜合外電報導）日本動畫電影「鬼滅之刃：無限城篇」在韓國成為今年最多人看的電影作品，為首次有日本電影在韓國取得年度票房第一的紀錄。韓媒分析，背後也歸因於韓國電影不振。中央社 ・ 1 天前
高雄月世界山坡棄置百噸垃圾 岡山區里長父子和司機裁准羈押
高雄月世界與田寮高41線等處遭棄置數百噸垃圾，高雄市政府派員清除並通報。 橋頭地檢署日前聲押蘇姓現場監控人員獲准。橋檢今天上午指出，涉案的岡山碧紅里長李有財父子及施姓司機涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，經向橋頭地方法院聲請羈押禁見，昨天晚上11時30分已由法院裁定全部羈押。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
高雄樂齡樂智友善組織 4超商、15家金融業加入
（中央社記者林巧璉高雄22日電）因應高齡人與失智症人口漸增，高雄市衛生局近年結合企業、公部門與社區能量，推動樂齡樂智友善組織，今年新增4大超商、15家金融業加入，齊力推動高雄成為高齡友善城市。中央社 ・ 1 天前
優格姐姐抓前任劈腿慘遭囚禁！恐怖情人噁喊：想把妳吃掉
娛樂中心／楊佩怡報導36歲女星優格、DoReMi姐姐（林姵君）擁有甜美的臉蛋和好身材，有「兒童台最正姐姐」的封號，她在2016年結婚，婚後生下2個小孩，雖然已經離開兒童台，但仍活躍於親子唱跳領域。近日她在社群上分享自己的生命故事，自爆過去的感情相當坎坷，甚至有幾次都是危及性命。民視 ・ 1 天前
TWICE高雄開唱！快閃接機大廳 下機溫差大「熱到脫外套」
韓國人氣女團TWICE將於22、23 日在高雄世運主場館開唱，21日團員們抵達高雄小港國際機場，下機後一路微笑揮手、低調快步離去，現場粉絲尖叫聲不斷，有人自製禮物要送給團員，雖然沒機會近距離接觸，但能一睹偶像風采已心滿意足；由於高雄相對氣溫較高，團員們下機後紛紛熱到脫外套，現場捕捉到Momo脫下白色絨毛大衣後一直拿在手上。中時新聞網 ・ 1 天前
玉澤演住台中卻遭偷拍 首發threads繁中文「千萬別偷拍」
韓星玉澤演長期居住台中拍戲，融入台灣生活的同時，卻遭民眾未經同意偷拍並在網路炫耀，讓他罕見在社群平台threads以繁體中文發文警告：「千萬別偷拍我！」此事引發網友熱議，台中市長盧秀燕也呼籲民眾尊重藝人隱私。TVBS新聞網 ・ 1 天前
直擊／5萬人全哭了！子瑜手寫信「曾經很懷疑自己」：有想過放棄
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）、明（23日）兩天在高雄國家體育場登場。演唱會首日，接近尾聲時，子瑜深情念著手寫信，讓全場5萬人哭爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
TWICE來了！粉絲塞爆小港機場 子瑜未現身原因曝光
【緯來新聞網】南韓人氣女團TWICE首次把巡迴舞台帶到台灣，7名成員娜璉、定延、Momo、Sana、緯來新聞網 ・ 1 天前
子瑜回家鄉開唱！上千粉絲接機迎TWICE 粉絲齊喊：歡迎回家
TWICE即將在高雄舉行期待已久的演唱會，成員們分兩批抵達台灣，引起粉絲們的熱烈歡迎！台灣成員周子瑜從日本返台，粉絲高喊「歡迎回家」；其他7位成員則從韓國抵達，感受到高雄溫暖的氣候，紛紛脫下厚重外套。成員彩瑛因健康因素缺席，讓粉絲感到些許遺憾。上千名粉絲從凌晨就開始排隊，準備了各式禮物和驚喜迎接偶像。TWICE即將在時隔十年後，終於在台灣舉辦演唱會，令粉絲們激動不已！TVBS新聞網 ・ 1 天前
TWICE今晚開唱! 粉絲周邊買滿喜迎子瑜"榮耀返鄉"
南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導南韓女子天團TWICE，22日晚間就要在高雄世運主場館開唱，周邊商品一早開賣，有粉絲前一天下午就來搶排，就是要買到限量的周邊商品，還有粉絲，把台灣成員周子瑜的周邊商品娃娃，全背在身上應援，喜迎台灣女兒周子瑜返鄉開唱。民視 ・ 1 天前
心疼子瑜赴韓打拚！媽罕談10年心路歷程 「團員互動真相」全說了
TWICE今（22日）起一連2天在高雄開唱，台灣籍團員子瑜的媽媽「Lydia燕玲」，近日罕見拍片透露心路歷程，坦言等了10年才盼到TWICE首次在台灣開唱，「真的太不容易！」她更首度揭開團員們及其家人長期將子瑜視如己出，連節慶與家族旅行都一起過的暖心內幕，讓粉絲ONCE都動容。自由時報 ・ 1 天前
等待3686天！TWICE首次在台開唱 應援團隊祭6大應援
台灣粉絲自TWICE出道以來，足足等待了3686天，終於盼到與成員相見的時刻。為了迎接首次演出，應援團隊特別在兩天的演出中準備不同驚喜：首日安排手機燈海與手幅應援，次日則加碼人浪、手幅、應援影片及大合唱，就是希望讓TWICE成員感受到台灣ONCE毫不保留的愛。此外，TWICE台...CTWANT ・ 18 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 3 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前