不只TWICE還有伍佰、孫淑媚！齊聚高雄開唱 2天賺進3.2億產值
高雄這個週末，可不只韓國女團TWICE，其實高雄巨蛋還有伍佰、金曲歌后孫淑媚在高流，衛武營還有曹雅雯、陳勢安等6位大咖，眾星雲集在高雄，把高鐵、捷運站擠得水洩不通，高雄市觀光局預估，光是TWICE就有望帶來3.2億觀光產值。
週末期間，高雄巨蛋廣場擠滿了前來參加伍佰演唱會的粉絲，許多人精心打扮成偶像的模樣，戴著墨鏡、穿著外套，髮型和臉蛋都刻意模仿伍佰。有趣的是，現場還出現了不少「間諜」——原本要去看TWICE演唱會的粉絲也跑來購買伍佰的周邊商品。有些粉絲表示，由於伍佰的票較早開賣，而孫淑媚的則較晚，導致他們只能在兩者之間做出選擇。
這次音樂盛事讓高雄市區飯店一房難求。許多外地粉絲反映住宿費用昂貴，有人表示在非市區地方住宿也要2000多元一晚。有粉絲強調，演唱會消息一公布就必須立即訂房，否則價格會更加昂貴。
高鐵站內擠滿了前來參加演唱會的人潮，其中穿著最鮮豔活潑的多為TWICE的粉絲（ONCE）。TWICE週末在高雄舉行兩場演唱會，門票全數售罄。為了應對龐大人流，捷運加開班次，左營捷運站還特別設置了人工行李寄放區。此外，粉絲可憑演唱會門票兌換商圈夜市券，這些措施都是為了鼓勵粉絲在高雄多停留，進一步帶動當地經濟。
