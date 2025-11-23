不只TWICE！大咖歌手齊聚高雄開唱 捷運單日運量35萬人次創今年新高

5.5萬名ONCE塞爆世運主場館，演唱會結束後疏運成一大挑戰。（翻攝Live Nation Taiwan 理想國臉書）

韓國女團TWICE首次來台開唱，昨（22日）首場於高雄世運主場館登場，現場湧入超過5.5萬名粉絲，同日高雄還有伍佰、孫淑媚等歌手開唱，晚間瞬間大批人流散場，高雄捷運統計，昨單日運量高達35萬人次，創下今年新高。

TWICE來台人氣無法擋，高雄捷運全面啟動疏運應變計畫，動員超過百名人力並規劃加班車，同時還在20日至23日期間增加「TWICE驚喜中英文獻聲」的捷運列車進站廣播。

另外，中央公園站首次與美麗島捷運站等高雄7大地標一同亮起應援燈光，每晚17:30~23:00可在中央公園捷運站1號出入口看到雷射字體「TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR」巡迴視覺藍燈光秀，成為粉絲夜間朝聖拍照甚至尬舞打卡的熱門地點。

昨晚子瑜帶成員們開唱，粉絲享受了一場盛宴，演唱會結束後，捷運站湧現人潮，根據高雄捷運統計，昨捷運單日運量高達35萬人次，是今年最高，歷史第9高紀錄；輕軌則為5.4萬人次。

今還有一場TWICE演唱會，高潔提醒旅客演場會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道(與往左營高鐵接駁公車同一路線)，由3號出入口進站搭車。高雄捷運公司提醒歌迷散場時務必依照現場人員指引排隊進站。散場後將提供空車加班車並縮短班距，往小港方向班距最短可達3分鐘一班。另提醒旅客，3分鐘班距的空車將從R17世運站開放載客，請勿搭乘回頭車。

當日末班車時間為24:00自各端點站發車，請留意搭車時間。為加速旅客通關進站，建議抵達車站出入口時可先取出票卡，並於上車後盡量往車廂內部移動，以提高候車效率。演唱會期間捷運系統人潮眾多，11/22、11/23 13:00~23:00捷運暫停販售腳踏車客票，並請避免攜帶摺疊式腳踏車搭乘捷運，以維護旅客搭乘安全。

