不只WBC！Netflix 明年起將轉播MLB開幕戰與全壘打大賽

Netflix繼先前宣布搶下2026年世界棒球經典賽（WBC）在日本地區的直播權之後，現在進一步跨足美國職棒大聯盟（MLB）實況賽事。MLB本月（2025年11月）公布，已與Netflix簽下三年期媒體合約（2026—2028），內容包括開幕之夜單場比賽、T-Mobile全壘打大賽，以及每年1場特殊賽事。依照官方公布，2026年的特殊賽事為「夢幻之地」（FieldofDreams）比賽。

Netflix繼先前宣布搶下2026年世界棒球經典賽（WBC）在日本地區的直播權之後，現在進一步跨足美國職棒大聯盟（MLB）實況賽事。（圖／翻攝自MLB官網）

MLB表示，本季季後賽創下八年來最佳收視，世界大賽第7戰更創下34年來最受關注的單場紀錄。聯盟專員曼弗雷德（RobertD.Manfred,Jr.）指出，隨著比賽節奏改善、明星球員屢創紀錄，聯盟的進場人數、社群互動與整體參與度都比往年更高，新轉播合作將有助觸及更多觀眾。

在新協議中，ESPN與大聯盟的合作將邁入第39個球季，但將不再擁有《週日夜棒球》（SundayNightBaseball）與全壘打大賽的轉播權。取而代之的是，ESPN取得全國性平日賽事與MLB.TV的行銷、銷售權。

《週日夜棒球》自1990年起於ESPN播出，將在2026年起移至NBCUniversal，由NBC與其串流平台Peacock負責製作，並新增季後賽「外卡系列賽」（WildCardSeries）的全國轉播權。

合約自2026至2028年，這項合作將使NBC時隔25年重返美國全國電視頻道播出MLB賽事，而Netflix也將首次從紀錄片領域跨入大聯盟的實況賽事直播。

