不只WBC！Netflix 明年起將轉播MLB開幕戰與全壘打大賽
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
Netflix繼先前宣布搶下2026年世界棒球經典賽（WBC）在日本地區的直播權之後，現在進一步跨足美國職棒大聯盟（MLB）實況賽事。MLB本月（2025年11月）公布，已與Netflix簽下三年期媒體合約（2026—2028），內容包括開幕之夜單場比賽、T-Mobile全壘打大賽，以及每年1場特殊賽事。依照官方公布，2026年的特殊賽事為「夢幻之地」（FieldofDreams）比賽。
MLB表示，本季季後賽創下八年來最佳收視，世界大賽第7戰更創下34年來最受關注的單場紀錄。聯盟專員曼弗雷德（RobertD.Manfred,Jr.）指出，隨著比賽節奏改善、明星球員屢創紀錄，聯盟的進場人數、社群互動與整體參與度都比往年更高，新轉播合作將有助觸及更多觀眾。
在新協議中，ESPN與大聯盟的合作將邁入第39個球季，但將不再擁有《週日夜棒球》（SundayNightBaseball）與全壘打大賽的轉播權。取而代之的是，ESPN取得全國性平日賽事與MLB.TV的行銷、銷售權。
《週日夜棒球》自1990年起於ESPN播出，將在2026年起移至NBCUniversal，由NBC與其串流平台Peacock負責製作，並新增季後賽「外卡系列賽」（WildCardSeries）的全國轉播權。
合約自2026至2028年，這項合作將使NBC時隔25年重返美國全國電視頻道播出MLB賽事，而Netflix也將首次從紀錄片領域跨入大聯盟的實況賽事直播。
更多FTNN新聞網報導
右腳踝將開刀！艾德曼提前婉拒南韓 WBC 徵召 明春訓可望回歸
5年前慘敗道奇！2大強投轉隊一起奪冠 嗨喊：打不過就加入吧寶貝
大讚山本由伸「世界第一的投手」 大谷翔平談挨轟直言不甘心
其他人也在看
潛水艇張喜凱遭台鋼釋出 「我還想再拚看看」
記者黃樺君／採訪報導 台鋼雄鷹球團19日公布不續約名單，包括投手張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手緯來體育台 ・ 16 小時前
中職／「潛水艇」張喜凱遭台鋼雄鷹釋出！ 傳中國CPB名單的他也不續約
台鋼雄鷹19日公布不續約選手名單，總共5位選手包括「潛水艇」張喜凱，還有旅日好手孫易磊的哥哥孫易伸，還有日前傳出在中國CPB聯賽的台灣自由球員名單中的巴奇達魯．妮卡兒。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
MLB／56轟、132分打點奪雙冠王 舒瓦伯成自由身！傳5支球團鎖定
本季162場全勤，敲出國聯最多56轟、大聯盟最多132分打點的費城人「核彈頭」舒瓦伯（Kyle Schwarber），19日拒絕球隊提出的2202.5萬美金合格報價，正式投入自由球員市場。根據《大聯盟官網》報導，包括母隊費城人在內，至少有5支球團對他有興趣。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
MLB休季首樁重磅交易！36轟重砲手加盟金鶯 天使拿回潛力右投
即時中心／高睿鴻報導美國職棒大聯盟（MLB）今（2025）年休賽季首樁大交易出爐！據外媒報導，洛杉磯天使、巴爾的摩金鶯稍早完成交易案，天使隊取得26歲先發右投羅瑞格茲（Grayson Rodriguez）、金鶯隊則拿回本季敲36轟的外野重砲手瓦德（Taylor Ward）。雙方球團評估，這可能是一樁各取所需的交易，天使拿回較年輕、可充實輪值戰力的高潛力投手；金鶯則試圖填補，今年賽季表現較為弱勢的外野火力。FTV Sports ・ 22 小時前
MLB／4人接受合格報價！創史上最多 今永昇太、洋基34轟野手都入列
月初有13位休賽季即將進入自由市場的選手收到母隊的合格報價，19日有4位宣布重返母隊，包括葛林斯欽（Trent Grisham）和今永昇太等人創下聯盟新高，這也代表著另外9人確定成為自由球員。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球／「前中職救援王」也被中國挖角！他拒絕原因曝光
體育中心／李明融報導前中華職棒救援王陳鴻文去年球季結束後遭樂天桃猿釋出，39歲的他職業生涯最後2年總計為球隊出賽59場，合計吃下93.1局、其中還包含9場支援先發，穩定吃局數、還能添增球隊調度靈活性，表現依舊達聯盟水準，只可以遭釋出後無法獲得其他球隊青睞。中國棒球聯盟「中國棒球城市聯賽（CPB）」預計於2026年正式開打，近期已在中國與台灣分別舉行測試會，並公布首波「台灣自由球員名單」，包含前美職投手曹錦輝以及前中職統一獅球星林益全，陳鴻文也曾收到聯盟邀請，但他毫不猶豫拒絕，決定留在台灣，並投入訓練教學與基層推廣。FTV Sports ・ 2 天前
MLB》山本由伸奪世界大賽MVP獲前輩致敬 Hershiser：「這就是道奇家庭的傳承！」
MLB美國職棒大聯盟，洛杉磯道奇日籍投手山本由伸在世界大賽球隊陷入絕境之際挺身而出，用好投幫助球隊完成連霸。而道奇傳奇投手Orel Hershiser為了向後輩精采表現表示敬意，不僅在奪冠頒獎典禮中穿上他的球衣，並送了他一份象徵傳承意義的簽名球衣。Hershiser說：「這就是道奇家庭的傳承！」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
味全龍》美、日職搶人大戰！數支球隊態度積極要簽徐若熙 領隊：交流中
日職西武獅取得林安可合約交涉權，1個月內完成各項程序。比林安可更早宣告旅外自由球員(FA)的徐若熙，至今仍無消息，所屬球團味全龍領隊丁仲緯未明確表示目前進度如何，僅說確實有複數球隊表達興趣，目前仍在跟他們交流中。TSNA ・ 1 天前
日職／一軍之旅進度超速！孫易磊後知後覺 若台灣隊有需要想參加WBC
日職火腿隊台灣好手孫易磊，經過今年驚奇的賽季後，他坦言相當驚喜，甚至一開始因為進度太快，讓他來不及反應過來，孫易磊認為本季技術與心態都有所進步，為了旅日學習日文的他，現在跟隊友日常溝通已經不用翻譯，談到明年3月的經典賽，孫易磊表示如果台灣隊有需要，當然會想要參賽。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
MLB／看上34轟外野手卻回洋基 道奇改搶自由市場最強2咖！想簽回前MVP
大聯盟19日公布接受母隊合格報價的名單，原本對爭取葛林斯欽（Trent Grisham）有興趣的道奇，但他在確定重返洋基後，外媒指出衛冕軍將繼續把目光投向補強外野手，包括自由市場最搶手的塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
MLB電子暗號系統球員接受度高 續用到2031年
（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）美國職棒大聯盟今天宣布，電子暗號系統PitchCom在場上獲得球員廣泛使用，有效杜絕偷暗號、也讓比賽節奏更順暢，雙方延長合約6年。中央社 ・ 3 小時前
MLB／曾單季25場完投奪22勝！教士傳奇賽揚驚傳過世
MLB／曾單季25場完投奪22勝！教士傳奇賽揚驚傳過世EBC東森新聞 ・ 1 小時前
MLB／葛林斯欽重返洋基 球迷擔憂沒錢簽回貝林傑！喊：打好1年不值高薪
大聯盟19日公布接受合格報價的球員名單，本季敲出34轟的葛林斯欽（Trent Grisham）確定重返洋基，不料這個補強反而被球迷狂酸，認為葛林斯欽不值得這個薪水，更擔心球隊是否還有薪資空間簽回貝林傑（Cody Bellinger）和做出其他補強。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
9月就送名單！道奇「三本柱」打不打還沒給答案！日監督焦慮坦言徵召卡關
體育中心／綜合報導世界棒球經典賽即將在明年3月開打，尋求衛冕的日本隊也積極備戰，但日前傳出道奇對於是否放行大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希三位日本球員「態度消極」，對此日本武士隊監督井端弘和也坦言，直到現在大會仍舊沒對大聯盟球員的參賽意願做出回覆，而這也影響到了國內球員的選拔以及戰力徵召。FTV Sports ・ 1 天前
日職／和製大砲正式提出入札！ 日本武士重砲岡本和真將挑戰MLB
日本職棒讀賣巨人在18日正式宣布，陣中本土強打岡本和真已經向NPB聯盟提出入札申請手續，將在休賽季透過入札制度挑戰大聯盟。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職／通算112轟統一獅重砲林安可加盟西武獅 日本球迷提出看法
統一獅重砲林安可日前宣佈行使旅外球員權利，統一球團17日也正式公布，由日職西武獅取得林安可的合約交涉權，相關消息傳回日本，馬上也引發當地球迷熱議，從相關新聞下方的留言，可以看出日球迷對於台灣野手能否在日職取得成功仍抱持謹慎態度，但也有不少球迷期待他的加入後能提升球隊競爭力，也點出若日台職棒能持續交流，未來將有助於雙方棒球的發展。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冬盟》蔡琞傑擊出深遠長打 但跑壘傷退被揹下場
中信兄弟2025年首輪指名蔡琞傑出戰AWB冬季聯盟，19日澄清湖球場面對日本社會人4局上擊出右外野深遠安打，蔡琞傑跑上二壘後倒地，受傷退場更換，隊友揹著蔡琞傑下場治療，許賀捷代跑。TSNA ・ 15 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
MLB》大谷翔平不再向教士致意！美媒揭真相：他們犯了大忌
以禮貌著稱的洛杉磯道奇球星大谷翔平，一直以來都有向敵隊、總教練致意的習慣。然而，道奇球賽主播尼爾森（Stephen Nelson）近日透露，大谷已悄悄停止向聖地牙哥教士的前總教練施密特（Mike Shildt）致意，原因可追溯到今年6月的一場衝突事件。中時新聞網 ・ 13 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 47 分鐘前