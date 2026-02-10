不叫地瓜球！LINE曝光貼圖角色本名，全網卻集體忽視





LINE 表情貼圖幾乎是許多人每天聊天的基本配備，其中那顆圓滾滾、全身黃色、表情萬用的角色，更是長年霸榜使用率前段班。不過，你可能不知道——他在官方設定裡，其實不叫「地瓜球」。

LINE 官方帳號近日親自出面替角色正名，表示這位人氣角色的本名是「小傢伙」，還原角色的真正身分。但這番說明一出，留言區風向幾乎一面倒。

「我還是會叫他地瓜球。」「好的地瓜球。」「完全沒人要聽 LINE 官方解釋。」「不管，我說他是地瓜球他就是地瓜球。」「阿就長得很像地瓜球咩。」不少網友笑稱，這大概是最溫柔、也最無效的一次官方澄清。畢竟在台灣，官方設定往往只能放在背景資料裡，大家還是會用自己習慣的叫法。

廣告 廣告

圖片來源：threads

莎莉是雞，不是鴨

其實，LINE 角色「看起來是什麼，實際上不是什麼」的情況，並非只有地瓜球一例。像是同樣全身黃色、五官簡單的莎莉（Sally），長年被誤認為鴨子，但官方設定她其實是一隻雞，而且還是 LINE Friends 世界觀裡的「大姐大」，不只力氣驚人，還精通多國語言，與呆萌外表形成強烈反差。

熊大與兔兔的關係，也常被誤會只是好朋友，但實際上兩人是官方認證的情侶。熊大個性木訥卻非常寵兔兔，而兔兔雖然有點小任性，卻對熊大相當依賴，是貼圖宇宙裡最穩定的一對。

有趣的是，根據LINE公司公布的角色設定，其實莎莉也對熊大抱有好感喔～常在兔兔與熊大放閃的貼圖裡看到莎莉當電燈泡，或是在某些週邊商品或插畫中，莎莉甚至會穿上跟熊大一樣的衣服，或者抱著熊大的玩偶睡覺，出現狂粉的行徑。

圖片來源：LINE FRIEND＠Faceboook

圖片來源：LINE FRIEND＠Faceboook

雖然 LINE 的角色取名、角色設定是一回事；但對使用者而言，角色好不好用、好不好叫，才是真正的重點。至於那顆被官方認證不是地瓜球的角色——沒關係，大家心裡早就有答案了。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

刷LINE Pay載具「一年沒中獎過」！網驚少「1步驟」全白掃，正確流程一次看

LINE最新詐騙！綁定Apple、Google帳號竟然被盜