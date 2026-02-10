不叫陳小春！「最新本命曝光」 花百萬替全家改名

港星陳小春本名為陳泰銓，而全家都曾改名。（圖／翻攝自微博）





港星陳小春近日以政協委員身份出席廣東省惠州市政協十三屆五次會議，大眾意外發現陳小春本名為陳泰銓，引發熱議後也發現其名字有改過，而且花了百萬替全家都更名。

陳小春雖然是香港人，但祖籍是惠州，因此才擔任惠州委員出席，在分組討論上，陳小春提出將音樂節、演唱會與文旅結合在一起，通過演藝和文旅的模式吸引年輕人來惠州。

據悉，於2020年港媒曾曝光陳小春因看見羅子溢夫婦改名後運勢順遂，變花費百萬港幣，請大師幫一家四口全部改名，陳小春的本名從陳小臻改為陳泰銓，應采兒原名丁文，改名後加冠夫姓改成「陳丁冉兒」，兒子Jasper也在2年前被發現從陳胤捷改名為陳昊廷。



