不可以不澀澀！中國挽救少子化 元旦起「保險套、避孕藥」課13%稅金

少子化已經成為全球多個國家的重大挑戰，政府們各出奇招，希望挽救生育率；北京最新一招是，自今（2026）年1月1日起，全面廢止已實施30多年的「保險套、避孕藥」免稅措施，比照一般商品徵收13%稅率。

必須澀澀！路透社報導，中國政府為搶救一路探底的生育率，政策工具箱幾乎翻到最底層。

最新一招是全面對保險套與避孕藥課稅；從元旦開始，正式取消已實施超過30年的避孕藥品、器材免稅待遇。因此保險套、避孕藥等用品須徵收13%稅金，與多數一般消費品相同。

雖然官方沒有明說此舉用意為何，但政策背景「相當明確」：中國人口已連續三年「生不如死」，2022全年減少85萬人、2023少208萬人、2024少139萬人。且學界普遍悲觀認為，中國總人口下滑趨勢，短期內難以逆轉。

為讓年輕人「願婚、敢生、肯養」，北京近年動作頻頻；包括去（2025）年推出托育補助，並可減免個人所得稅；此外，還鼓勵大專院校開設所謂的「愛情課」，正面描繪婚姻、戀愛與生育等，可謂挖空心思「催生」。

不過，專家也直言，真正讓年輕世代卻步的，恐怕不是保險套有沒有打折，而是托育、教育成本居高不下，加上經濟前景悲觀、高房價、就業不穩等。

加上過往長年的一胎化政策，以及高速都市化帶來的價值觀轉變等，都導致生育率「雪崩」，成為難以撼動的結構性問題。

