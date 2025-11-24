不可以色色！職軍帶少女3度回房侵犯 下場曝光

一名現役軍人阿偉（化名）於網路上結識未成年少女後，初次見面2人就發生性關係。（示意圖／翻攝自pexels）





新竹市於去（2024）年底發生一起妨害性自主案件。一名現役軍人阿偉（化名）於網路上結識未成年少女後，初次見面2人就發生性關係，更在今年私下約會間，2度在住處內對她做出猥褻行為，少女父親發現後，憤而對阿偉提告。事後阿偉坦承罪行，並以賠償40萬元換取緩刑，新竹地院審理，阿偉應執行4月有期徒刑。

根據判決書，阿偉於去年11月間在網路上結識還在就讀國中的少女後，竟在2人於同年12月初次見面時，就把她帶回位於新竹市東區的住處，並進一步發生親密互動，還發生性關係。阿偉明知少女是未成年，2人不但沒有斷絕往來，反而還在今（2025）年1月間發展為情侶關係，更在私下約會期間，2度對少女做出猥褻行為，被少女父親發現後並怒告。

廣告 廣告

法官審酌此案時，雖然阿偉並未違反對方意願，但他明知少女為未成年，對男女情慾之事尚屬懵懂，且對性自主權認知尚未成熟，阿偉竟為了滿足一時性慾，對少女做出性交及猥褻行為，已嚴重對她的身心產生不良影響。然而，阿偉在事後已坦承犯行，並主動與少女及其家長協商，且承諾以賠償40萬元達成調解，在得到少女家長諒解後，阿偉也因此獲得3年緩刑機會。

法院審理後，由於阿偉對少女實施2次猥褻行為，犯下現役軍人犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為猥褻行為罪，加上先前已和少女發生性行為，犯有現役軍人犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，阿偉應執行4月有期徒刑，得以易科罰金。判決宣告緩刑，期間需接受保護管束並履行賠償義務，同時必須上完2場法治教育課程，且禁止再對該名少女有任何不法侵害行為，全案可上訴。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

三度性侵未滿14歲外甥女 姨丈傳「香蕉」喊老婆下場曝

惡劣水電工侵犯人妻！不想入監秒「滑跪」和解...還是要關

61歲婦晨運遭拖草叢侵犯！行凶男是通緝犯 遭法院重判

