不可以色色！阿伯檢察官揪鮮肉男警泡溫泉 下場曝

南投地檢署婦幼專組王姓檢察官涉嫌於任內期間對男員警性騷擾，不僅多次傳送含有性意味的訊息，更想相揪「泡溫泉」，令男警不堪其擾，憤而對他提告。南投地檢署發現署內同仁涉案，也立即依違反《性騷擾防制法》為由，對王男提起公訴。懲戒法院職務法庭於今（7）日作出判決，將王男免除檢察官職務，並轉任台中地檢署檢察事務官，同時也裁定他自即日起停止職務。

懲戒法院指出，王男在承辦毒品案件認識22歲的男員警後，從去（2024）年1月開始，王男便開始多次向他傳送含有性意味的訊息，如：「好想去泡溫泉，陪我去」、「來補眼睛」、「如果願意的話以後案子隨你發揮」等等。此外，王男還在2月和4月間，在違反員警意願下，對其觸摸背部、大腿內側等隱私部位，員警不堪其擾，決定對他提起告訴。

新聞稿也指出，王男現年約50多歲，妻子早逝，且育有1名子女，自2012年就任南投地檢署檢察官後，他便負責承辦婦幼等刑事犯罪偵查業務。在王男涉嫌對男員警性騷擾後，除了被調離婦幼專組外，南投地檢署檢察長黃元冠指示迅速分案，發交給婦幼專組主任檢察官承辦此案，並於去年5月間提起公訴。

後續因王男犯後行為後態度良好，且已徵得員警原諒，調解已成立，並賠償新台幣336萬元，並依調解內容參加49小時的性別平等教育課程，王男也因此躲過刑責。但全案仍交由檢察官評鑑委員會評鑑，評鑑成立後，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

懲戒法院審理認為，王男的行為已嚴重損害檢察官職位榮譽、尊嚴，除了損害檢察官的社會形象外，也會在一定程度上，減少民眾對於檢察官的信任，整體而言，王男已不適任檢察官職務。後經徵詢法務部意見及審酌《公務員懲戒法》第10條規定後，懲戒法院判決王男免除檢察官職務，並轉任台中地檢署檢察事務官，同時也裁定他自即日起停止職務，全案可上訴。

