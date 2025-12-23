不可以色色！陸新規上路「傳送淫穢訊息」恐關15天 網驚：聊天內容被看光

（示意圖／Unsplash）

大陸對網路內容監管再度加嚴！有部分民眾與好友聊天時，可能順手轉發不雅文字或影片，過去被認為只是私人的事情，但大陸明年元旦新規上路，只要傳送或轉發淫穢資訊，就算是與朋友間私傳都觸法，恐被關15天和罰金；消息曝光，廣大網友最震撼的是，新規上路也意味著自己與其他人聊天的內容早被看光。

綜合陸媒報導，大陸當局新修訂的《治安管理處罰法》將於2026年1月1日正式上路，明確規定只要透過資訊網路、電話或其他通訊工具傳播淫穢資訊，即便僅限朋友間私下傳送，也可能觸法，最高可處15日拘留並併罰人民幣5000元（約新台幣22350元），引發輿論高度關注。

廣告 廣告

新法第80條大幅提高處罰標準，將最高罰款金額由原本的人民幣3000元（約新台幣13430元）上調至人民幣5000元（約新台幣22350元）；即便情節較輕，罰款下限也從500元提高至人民幣1000元（約新台幣4480元）以上、3000元以下。相關單位指出，此舉是為了補足過往法律規範的灰色地帶，強化網路空間的法治管理。

值得注意的是，新法特別強調未成年保護。若所傳播的淫穢內容涉及未成年人，將依法從重處罰，顯示官方對相關議題採取零容忍態度。在適用範圍上，新法刪除過去對「傳播場景」的限制，明定無論是在大型群組、私人群聊，甚至一對一訊息，只要構成「傳播行為」且查證屬實，公安機關皆可依法啟動行政處罰程序。這也意味著，私人聊天不再被視為法律的灰色空間。

司法實務上，刑事立案標準也同步明確。若利用網路建立主要用於散布淫穢電子資訊的群組，成員達30人以上，或造成嚴重後果，群組建立者、管理者及主要散布者，皆可能以「傳播淫穢物品罪」論處，即便未涉及牟利，也難以免責。

實際案例已陸續出現，不久前廣東惠州一名男子因向微信好友轉傳54支淫穢影片遭判刑；另外，清遠佛岡也有民眾僅向7名好友傳送百餘支相關影片，同樣面臨刑責。相關消息在網路上引發熱議，有人質疑規範過嚴，也有網友擔憂私人通訊隱私空間進一步縮減，驚呼「與朋友聊天內容全被看光」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／樂天女孩再爆離隊潮！未續約名單曝光 新球季未開已走7人

張文砍人釀4死11傷！網問「若開車撞死他會怎樣？」 律師解答：恐淪被告

獨／無辜騎士成張文刀下魂 民眾獻花見姊姊深夜帶威士忌祭悼痛哭