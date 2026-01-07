不可以！日本動畫《超時空輝耀姬！》虛構團體「歧視」字眼熱議，台網友：你發瘋啦

由山下清悟執導的日本原創動畫新作《超時空輝耀姬！》（超かぐや姫！）即將在 1 月 22 日於 Netflix 獨佔開播。然而昨日（6）晚間官方釋出新視覺圖、聲優和宣傳片等大量資訊，報卻在中文圈社群引起爭議。原因是劇中一個虛構遊戲團體「Black onyX（ブラックオニキス）」的官方漢字寫法居然是中文 「N-word」的種族歧視字眼，讓網友表示：「你發瘋啦！」

官方推特出現大量中文留言。（圖源：『超かぐや姫！』公式）

由於此詞彙在中文語境中涉及對黑人族群的嚴重種族歧視，立刻引發台灣和中文圈網友的討論，引用實況梗驚呼官方「發瘋了嗎？」、「不可以不可以」、「嚴厲斥責」在官方資訊下方留言。

當然，爭議的焦點在於翻譯與文化認知的落差。該團體名稱原文「Black onyX」（ブラックオニキス），假如依照日文片假名及英文原意翻譯，正確意思應為「黑縞瑪瑙」或「黑條紋瑪瑙」。然而，官方漢字的暱稱卻選擇了極具爭議的兩個字，這在中文使用者眼中直接聯想到對特定族群的蔑稱（N-word），而非原本的意思。

許多網友指出日本製作方可能單純是想要取名「黑色的鬼（或怪物、鬼怪）」的意思，畢竟是暱稱，直接將漢字拼湊使用，而完全沒有意識到該詞彙在現代中文裡的歧視性質。雖然日本網友對此爭議較無感覺，但有不少懂中文的粉絲擔心，官方不修名稱，恐怕會對作品的海外形象造成難以挽回的負面影響。