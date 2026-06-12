不可忽略的現金需求！在日本這3個城市走跳，出發前日幣務必換好！

文/陳玉婕

大家現在出國，是不是都已經習慣「手機在手，刷卡無憂」了？無論是ApplePay還是各式感應式信用卡，在台灣真的幾乎能搞定一切。但在規劃關西之旅時，阿墨還是要溫馨提醒大家一個細節：即便日本的數位支付已經大幅普及，但在這3個城市走跳，「現金」依然是保證你行程順利的最大保證

你可能會想說：「我都去大百貨公司逛，怎麼可能需要現金？」沒錯，像是大丸、阪神或是大型藥妝店刷卡完全沒問題，但在某些最「Local」的時刻，現金就是唯一的通行證。

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想像一下場景：你排隊排了半小時，終於站到夢寐以求的隱藏版拉麵店前，準備按下那台古老的「食券機」時，要是發現它只收千圓鈔跟硬幣，而你身上只有卡片，那種瞬間「透心涼」的絕望感，真的會讓原本開心的行程瞬間冷掉。

除了拉麵店，在古色古香的京都，造訪神社買御守、支付寺廟的拜觀費（門票），或是去錦市場跟老先生買一顆現烤干貝，現金依然是玩得最心安的支付方式。

所以我給新手的實戰建議是：每天出門時，身上至少備有1萬至2萬日圓的現金。這樣不論是想品嚐路邊攤美食，還是逛逛中崎町那些充滿性格的選物小店，都能輕鬆應付。

因為很多堅持職人精神的小老闆，目前還是只收現金喔。別讓這些「物理上的限制」影響了你的探險興致，畢竟在某些時刻，掏出紙鈔完成交易的那種儀式感，也是旅行中很有趣的一環！

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