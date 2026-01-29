不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

一隻郊狼（coyote）上周被人發現游泳橫渡舊金山灣成功登上惡魔島（Alcatraz Island），創下郊狼首次登島紀錄。據追蹤這段不可思議旅程的野生動物觀察家稱，這隻郊狼目前似乎在島上過著愜意的生活。

一段由匿名遊客拍攝到的影片顯示，這隻郊狼游上惡魔島海岸時渾身濕透、舉步維艱，還不停發抖。舊金山標準（San Francisco Standard）指出，從舊金山水上樂園（Aquatic Park）到惡魔島這段長1.25哩的海域，海水冰冷刺骨，而且海流湍急。

廣告 廣告

多年來記錄舊金山郊狼群生態的博物學家凱斯勒（Janet Kessler）表示，她當初十分擔心這隻郊狼的生存機率，因為長距離游泳會耗盡其身體熱量和儲存的能量，不知牠在資源匱乏的島嶼上是否能找到立即需要的食物、水和保暖方式。

然而，本周由另一名遊客拍攝到一張照片顯示，這隻郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。

在惡魔島城市郵輪公司（Alcatraz City Cruises）工作的摩爾（Aidan Moore）表示，這隻郊狼一直藏身於遊行廣場（parade ground）附近，那裡是鳥類經常築巢的地方，最近發現了一些鳥類屍體。

摩爾說：「牠絕對比剛登島時胖多了。我們不知道牠會在這裡待多久，因為，如果牠干擾到築巢的鳥類，可能會被送回陸地上。」

紀錄顯示，這是自1972年惡魔島移交給國家公園管理局後，首次有郊狼出現在島上。

國家公園管理局發出聲明：「公園生物學家和工作人員正在密切監測這隻郊狼，以了解牠在島上的生存狀況，同時評估牠對海鳥繁殖地可能造成的任何影響。」

凱斯勒呼籲相關部門允許這隻郊狼留在惡魔島上。她說：「牠費了九牛二虎之力才游到這座島上，如果牠有辦法在那裡生存，我們就應該允許牠留下。」

凱斯勒和柏克萊加大動物學家史蓋爾（Christopher Schell）表示，這隻郊狼很可能是因為受到舊金山約20個郊狼家族地盤之爭的影響離開陸地的。史蓋爾說：「強烈的地盤意識和激烈的競爭可能迫使這種物種尋找新的生存空間。」

史蓋爾指出，郊狼很少展現出這種游泳耐力，但並非史無前例。

史蓋爾回憶曾有報導稱，有郊狼從西雅圖游泳到3哩外的島嶼。他說：「人類對郊狼的適應能力、社會生態和牠們與城市環境之間的交集仍知之甚少。」

更多世界日報報導

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊