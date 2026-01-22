不可思議！咖啡不苦還回甘，茶釀咖啡新風味

▲天仁茗茶全新的「茶釀咖啡」，讓咖啡有了「回甘」的風味。（圖／NOWNEWS攝）

[NOWnews今日新聞] 茶飲市場競爭激烈，搞聯名、玩創意，才能博消費者眼球，一直以來以販售高品質茶葉聞名的天仁茗茶，推出了匠人工藝級的經典跨界創新，重磅推出全新的「茶釀咖啡」，讓咖啡不苦還多了「回甘」的風味，給咖啡愛好者一個前所未有的絕佳感受，上市後在網路討論度極高，有網友表示：「沒想到913茶王釀的咖啡，竟然可以這麼清爽、還會回甘，顛覆咖啡的既有認知！」。

天仁茗茶這次「越界」的新品，是嚴選5種不同特選咖啡豆，將其與913茶王共釀熟成，就如同威士忌釀造「過桶」工藝的概念，讓913茶王香氣與風味緩緩滲透進特選的綜合咖啡豆之中，隨即篩選出咖啡豆研磨成粉，沖泡出來的咖啡風味多層次、耐人尋味，細細品來口感細緻、滑順甘醇，入口後的咖啡清爽滑順沒有苦味，尾韻更有獨特的回甘韻味，還會香氣餘韻不絕，絕對是每天早晨、工作忙碌的片刻休息中，又或是悠閒的下午茶時光等，不可或缺的療癒陪伴。

廣告 廣告

▲天仁茗茶推出冬之茶「輕巧包」系列，每包份量設計為8公克，能夠隨品隨茗。（圖／NOWNEWS攝）

除了跨界的創意茶釀咖啡，配合現代人多元新穎的泡茶習慣與需求，天仁茗茶也推出「輕巧包」系列，每包份量設計成8公克，方便茶友們隨時沖泡與攜帶，能夠隨品隨茗。特別選用了經歷當年四季氣候之精華的冬之茶，香氣濃郁、柔順甘美，同時也能避免茶葉因保存方式不當，或者開封後久置而導致的品質下降及走味，進而減少茶葉浪費，剛剛好的貼心設計，符合現代人的需求，又是送給愛茶的親友最好的選擇。

▲「喫茶團圓年菜」除了「闔家歡」，還有其它三道象徵團圓與豐盛的經典菜色 ,包含喫茶趣櫻花蝦臘腸米糕、喫茶趣香辣牛三寶及苦茶油剝皮辣椒豬肉水餃。（圖／NOWNEWS攝）

另外，農曆年節將至，天仁茗茶也推出多款茶葉禮盒與綜合濃餡厚蛋捲等精緻茶點，不論送禮或與親友共享，都是兼具品味與品質的優選，今年更首度推出美味又豐盛的「喫茶團圓年菜」，承襲天仁喫茶趣對餐點品質與美味的堅持，透過4道精緻菜色豐富年節餐桌，其中亮點菜色「闔家歡」是特別嚴選鮑魚、珠貝、筍絲、梅花肉與雞肉等多樣上等食材，透過細火慢燉，使食材精華自然融入湯中，暖心暖胃，是年節團聚必備經典佳餚，讓圍爐餐聚時刻更有風味！

▲年節將至，少不了天仁茗茶的茶葉禮盒，圖為締緻茗禮/金茗賞/茗風雅韻禮盒。（圖／NOWNEWS攝）

不論是跨界融合的回甘系「茶釀咖啡」，還是讓品茗好茶更便利的冬之茶輕巧包，或是多款年節禮盒與美味又豐盛的「喫茶團圓年菜」，天仁茗茶堅持用好茶、美味與好品質優化生活時光。不僅如此，即日起至2/28前至天仁茗茶，只要單筆消費滿500元以上，即可以優惠價430元加購限定版313茶王或319茶王罐裝茶葉，民眾不妨趁著這波活動優惠，讓美好生活由天仁經典風味層層堆疊。

▲天仁茗茶，持續以天仁釀茶所提供民眾在地高品質手搖茶飲。（圖／NOWnews攝）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

臘八粥飄香十八載 惠中寺烏日分會寒冬暖警

7-11美式、拿鐵買2送2！超商拿鐵買一送一 熱飲4折比買1送1便宜

雷諾德爬台北101倒數了！35樓、88樓有2家咖啡廳：靠窗位已被訂光