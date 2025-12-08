不可愛是求生吶喊 她讀取標籤接住墜落

怎麼看待走偏少年？社會上或許有很多不友善眼光，但在陳彥君眼裡，他們的不可愛、正是因為此刻最需要愛。陳彥君是更生少年關懷協會的主任，他說孩子學壞，九成和家庭背景相關，因此透過陪伴，還有技能教學，讓孩子知道、人生有別的選擇，就有機會將他們拉回正軌。如今她在協會已經待18年，講到工作、依舊眼神有光。

更生少年關懷協會主任 陳彥君：「謝謝你們那些日子的教導與照顧。」

更生少年 Tony：「如果沒有這個地方，我可能一輩子在監獄裡面度過。」

更生少年 Tony：「父親家暴，小時候非常窮 就是低收入戶，國中我就深知一件事情，這個社會的真相真的很殘酷，沒有對與錯 只有強與弱，不想要被欺負怎麼辦，後面我就想說 那我去跟宮廟。」

那是家庭和學校，都沒感受過的歸屬感，10多歲Tony深深著迷，卻也因此跌進地獄，涉入一場勒索擄人傷害案件。更生少年 Tony：「警察當晚就來我家按門鈴 找我，我那時候根本就沒有動手，還是幹嘛，但是(他們)把責任推卸給我，螢幕上 法庭 寫著，感化教育 兩年，我當下直接愣在那邊。」

在台灣，平均每114名青少年，就有1人犯罪，近五年查獲的少年嫌疑犯、日漸增加，今年恐怕再創新高，2024一整年1萬1277人，2025才統計到8月，已經超過1萬人。更生少年關懷協會主任 陳彥君：「雙薪家庭 大家都是出去工作，那下課後 孩子沒地方去，他可能回到家裡也變成鑰匙兒童，或是說他在社區遊蕩 在公園遊蕩，那他就會接觸到一些不好的人。」

正義感爆棚，是陳彥君對自己的形容，長大後、到更生少年關懷協會工作，18年來，一如既往熱愛這份工作，每星期和夥伴推開一道道鐵門，解開被禁錮的心。更生少年關懷協會主任 陳彥君：「培養的是他外在的一些技能，可能我們看得到的工班，餐飲的技能 咖啡 內場等等，那我們培養他的內在的能力，我們讓他內在的心理的韌性是，把它建立起來的。」

為更生少年鋪設安全網，Tony就是陳彥君成功接住的孩子。「所以你是上星期去台中嗎，上星期就是 算我們的，自媒體流量變現的大會。」

兩人長達五年情誼，來自出所時、那通關鍵電話。更生少年關懷協會主任 陳彥君：「如果第一通電話，是他過往的不好的朋友，或是他黑道幫派的大哥，那幫他接風，可能到酒店開毒趴等等的，那這個孩子就會被帶走了，所以我們在做的工作就是，在跟黑道搶人。」

更生少年 Tony：「(更生少年關懷協會)有搶贏，就第一通電話，但是第二通電話是大哥打過來的，就是天使與惡魔 你知道嗎，出來之後很窘迫啊，你那近況很窘迫 就是沒有錢。」

少年或許無法馬上回頭，但陳彥君始終相信、陪伴是股強大力量。更生少年關懷協會主任 陳彥君：「沒有把對成功的定義放在，可能我要幫助多少少年，我覺得我在於是，我希望可以在他們人生的這個階段，在有需要的時候 ，有人可以陪著他們，那我相信他自己會長出，他自己的能量。」

更生少年 Tony：「看到我朋友就是，一個一個就慢慢地都進去關了，這一輩子就是進去關 出來，進去關 出來，那人生的意義到底是什麼，我就不想要這樣，然後後面社工還是持續地關心，沒有放棄我，我就想說 好啦，那這次給自己一個機會。」

「刺青喔，怕會嚇到人。」

曾是武裝自己的刺青，如今不再需要展露，Tony把攝影紀錄生活的興趣、變成工作，成為自媒體創作者。更生少年 Tony：「之後我也會寫自己的自傳，我現在已經開始慢慢在寫了，就是會出書，就是我過去的一些經歷，讓這些還在迷茫的人，告訴他們 你不孤單。」

更生少年關懷協會主任 陳彥君：「在少觀所裡面，他們的眼神是看不到希望的，那一直到我們的陪伴之後，他可能找到自己的人生的目標，他們的眼睛是閃閃發亮的，我覺得那個時刻，比任何的物質都還要來的有價值。」

