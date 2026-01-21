「不可抗力」又來了！40歲「動漫女王」中川翔子上海活動被砍 凌晨崩潰一句話引爆討論

40歲的日本「動漫女王」中川翔子上海活動遇到「不可抗力」被取消。翻攝IG@shoko55mmts

日本「動漫女王」中川翔子中國活動也被波及！原定3月18日將在上海出席「LUXE ASIA 2026」的她，前天（19日）工作團隊無預警宣布演出取消，中川翔子昨凌晨則突然發文「快受不了X」，引爆討論。

不可抗力燒到動漫女王

中川翔子原定3月18日將出席在上海舉辦的LUXE ASIA 2026（亞洲旅遊大賞）活動，沒想到前天緊急宣布演出取消，理由一樣是「不可抗力因素」，並遺憾發聲，「對於一直期待本次演出的各位觀眾，造成此項變動，主辦單位在此致上最誠摯的歉意。」

近期忙著照顧雙胞胎嫩嬰的中川翔子，昨凌晨也突然在X發文，意有所指地說：「快受不了X了！」讓粉絲一陣憂心，擔心她的心情受此影響。

中川翔子團隊公告演出取消一事。翻攝X@shoko_nkgw

中川翔子昨凌晨突發文，讓粉絲憂心她的心情。翻攝X@shoko55mmts

40歲的中川翔子曾為《神奇寶貝鑽石&珍珠》、《鋼之鍊金術師FA》演唱主題曲，還身兼主持人、演員、聲優、漫畫家、作家等身分，在演藝圈多棲發展。

中川翔子去年升格雙寶媽

螢幕下的她，2023年與圈外老公結婚，去年9月以40歲高齡誕下雙胞胎兒子，生產前還曾挺著巨肚追星，當時成龍還摸了她的孕肚，讓她驚呼：「不可置信的奇蹟實現了！神級粉絲服務！我永遠不會忘記這一天。」

中川翔子的2個兒子才4個多月大。翻攝IG@shoko55mmts

中川翔子（右）去年8月挺著超巨孕肚，與偶像成龍見面。翻攝IG@shoko55mmts



