「不可抗力」持續發威！日韓混血團LE SSERAFIM上海簽售取消 金在中公司也受影響

上週在高雄出席AAA的LE SSERAFIM，團內有中村一葉（右起）與宮脇咲良兩位日本成員。翻攝FB@official.lesserafim

韓國夯團LE SSERAFIM上週六（6日）才在高雄舉辦的AAA頒獎典禮風光拿獎，行程滿檔的她們，原定明天將參與在上海舉辦的首張單曲專輯《SPAGHETTI》簽售會，但主辦方昨（12日）無預警在微博發布活動取消公告，理由一樣是「產生不可抗力因素」。

LE SSERAFIM在活動舉辦2天前，無預警收到活動取消通知，讓粉絲傻眼又震驚，主辦方也表示，「經與多方慎重討論與確定後，我們不得不做出取消本次活動的艱難決定。」並提及，「本次活動的相關訂單將由系統統一進行全額退款，不需粉絲自行申請。」也重申對這次活動的取消深感遺憾。

LE SSERAFIM上海簽售會臨時喊卡。翻攝MAKESTAR

LE SSERAFIM除了擁有韓國籍隊長金采源、韓國成員洪恩採、韓美雙籍的許允真，還有2位日本成員宮脇咲良（Sakura）與中村一葉（Kazuha），混血團的組合雖對組合拓展海外市場很有幫助，這次卻疑似被中日關係緊張影響到，活動緊急喊卡。

金在中旗下公司的活動疑似也被「限日令」波及。翻攝IG@inkode_official

金在中旗下公司在澳門舉辦的耶誕家族演唱會，臨時喊卡。翻攝IG@stars.in.macau、翻攝微博@iNKODEofficial

此外，除了LE SSERAFIM簽售會急喊卡，金在中擔綱老闆推出的iNKODE娛樂，原本也敲定12月25日在澳門舉辦耶誕演唱會，沒想到也在日前臨時喊卡，該演出除了金在中、KARA出身的妮可預定出席，旗下女團SAY MY NAME也在演出陣容，而該團的隊長Hitomi（本田仁美）及主舞Mei（寺田萌衣）也是日本籍成員。

SAY MY NAME團內有2位日本成員。翻攝FB



