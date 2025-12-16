不可能的任務 首臺自動分化幹細胞儀器問世

▲Cyto Chamber實機。（圖／陽明交大提供）

[NOWnews今日新聞] 臺灣科研團隊寫下再生醫學關鍵篇章!由陽明交大與日本諾貝爾醫學獎得主山中伸彌(Shinya Yamanaka)創立的京都大學CiRA基金會(CiRA Foundation)，經五年合作終於迎來重大突破，首部可自動培養與分化幹細胞的儀器Cyto Chamber(先鋒一號)正式問世。

在再生醫學中，幹細胞具備分化各種組織細胞的潛能。然而，其製備過程極度繁瑣、成本高昂，且極度仰賴人工作業，品質難以一致。為突破這項瓶頸，臺日科研團隊於五年前攜手合作，陽明交大成為CiRA基金會「my iPS計畫」唯一的臺灣代表，目標是克服幹細胞量產與品質控制的技術瓶頸。

Cyto Chamber(先鋒一號)由陽明交大與國家實驗研究院國家儀器科技研究中心共同開發，該系統可以自動化完成幹細胞的培養與分盤。從溫控、二氧化碳濃度調控、培養液供給與排除，到細胞顯微攝影一氣呵成。這些原本仰賴大量人力的繁瑣步驟，如今透過自動化得以高效率完成，象徵再生醫學邁向產業化的重要里程碑。

除自動化系統外，陽明交大半導體晶片工程團隊，亦開發出QC Chip (品質控制晶片)。這項技術突破傳統必須依賴抗體標記的檢測方式，能以電子工程技術即時監測幹細胞品質，不僅大幅縮短檢測時間，也提升品質穩定性。

這項技術成果日前在日本CiRA基金會首次亮相，立刻引起日本產業界與研究機構高度關注，是臺日跨國科研合作的成功典範，也是陽明交大工程與醫學結合的重要範例。

「這是工程醫學與晶片科技的完美結合。」陽明交大校長林奇宏表示，生醫與半導體工程的雙重優勢，是當年日本選擇與臺灣合作的關鍵理由。這套由臺灣團隊自主開發的系統，不僅驗證了陽明交大合校的初衷，更向世界展示臺灣的科研實力。

林奇宏進一步強調，Cyto Chamber(先鋒一號)與QC Chip (品質控制晶片)的成熟與量產，將讓再生醫學從實驗室走進產業與臨床。這場跨越國界的科研旅程，正在為人類醫療的下一個十年，奠定新的可能。

五年前，陽明交大被日方託付研發自動化平臺，促成日方派員長駐臺灣，如今終於完成不可能任務，也得力於教育部深耕計畫與國科會科研產業化平臺計畫支持，才讓臺灣在幹細胞製備的國際化與產業化開啟新契機。



