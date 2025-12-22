不可能的任務！6旬翁「頭頸分離」一度命危 醫關鍵1招奇蹟保命

國際中心／李紹宏報導

奇蹟！日前在中國廣州有一名阿伯因為發生意外，導致頭頸分離，極度危險，導致他一度呼吸微弱，陷入昏迷；緊急送往廣州醫科大學附屬第二醫院後，醫生團隊決定採用「寰枕關節復位手術」，將其頭頸手術復位，最後竟奇蹟似地保命，還能正常行走。

若頭頸分離，死亡率極高。（示意圖／PIXABAY）

什麼是「頭頸分離」？

綜合陸媒《南方日報》、《廣州日報》等報導，這名60多歲的老伯因意外釀成寰枕關節完全脫位，也就是俗稱的頭頸分離，家屬聽聞廣州醫科大學附屬第二醫院的脊柱外科擅長治療複雜高位頸椎傷病，因此火速將阿伯送醫，「希望能抓住一絲希望」。

廣告 廣告

醫生檢查後，發現老伯已經顱內出血，而且關節的脫位與錯位，就像一把鉗子緊緊夾住了這段最核心的神經，導致呼吸衰竭和全身癱瘓。對於這類患者而言，每一分鐘都意味著神經細胞的進一步死亡。

醫師冒險進行「寰枕關節復位手術」

在神經外科、ICU等多個科別團隊的共同努力下，老伯的生命徵象逐漸趨穩，終於迎來相對理想的手術時機。然而，這仍是一場極具難度與風險的手術。為了替患者爭取一線生機，江曉兵主任親自率領廣醫二院頸椎醫療團隊，在麻醉科與手術室團隊高度默契的配合下，成功替他施行寰枕關節復位固定手術。當嚴重脫位的關節被精準復位並牢牢固定的那一刻，彷彿為生命重新奠定了最重要的基石。

術後，昏迷多日的老伯終於甦醒，並順利從ICU轉回普通病房。他從最初毫無感覺，到肌肉開始出現反應，再到能夠慢慢抬起手臂，這一切的進步，讓家屬與醫療團隊一同見證了生命重新綻放的奇蹟。

「那時真的以為爸爸就要這樣離開了」，老伯的女兒哽咽地說，「沒想到廣醫二院的醫師和護理人員，硬是把爸爸從死神手中搶了回來，給了他第二次生命。」

江曉兵主任也說，此類創傷之所以致命，是因為會直接重創腦幹延髓，由於多數傷者在現場或送醫前便已喪生，臨床上凡是能撐到入院接受治療的個案，本身就已經是生命奇蹟的展現。

更多三立新聞網報導

快儲存水！8縣市今起停水、降壓「最長停3天」 影響時間範圍曝光

張文「台北隨機殺人」驚全台！中捷長髮哥強忍淚水：對太多東西難過

惡人的遺言！張文死前狂吼「這1句」 目擊者嚇爆：根本說不出話

人神共憤！張文犯案路線曝光 隨機殺人前「1行徑」警驚覺詭異

