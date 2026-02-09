不可能綠白合！蕭旭岑強調：對柯文哲有信心

▲國民黨副主席蕭旭岑表示，自己對前民眾黨主席柯文哲、藍白合有堅定的信心。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 面對2026地方大選在即，國民黨和民眾黨是否會「藍白合」一事，國民黨副主席蕭旭岑今（9）日接受政論節目《中午來開匯》專訪時表示，從邏輯上就知道不可能綠白合，自己對前民眾黨主席柯文哲、藍白合有堅定的信心。

民眾黨前主席柯文哲日前拋出「藍白合」也可以變「藍白分」說，被外界解讀藍白可能從分工合作變成分手；對此，蕭旭岑直言「我對藍白合有非常堅定的信心，對柯文哲也有信心。」他強調，聽柯講話要看前後文、不可斷章取義，民進黨一定希望藍白內鬨、見縫插針，才會有此解讀。

蕭旭岑透露，許多民眾黨好友打給他，感謝自己幫柯文哲說法緩頰；他也向所有支持者喊話，絕對不會發生大家所擔心的情況，因為藍白合目的就是因為總統賴清德濫權，將國家帶向懸崖邊緣。而柯文哲遭羈押一年，甚至現任民眾黨主席黃國昌也遭放話要被關，他質疑，「那民眾黨支持者怎麼可能支持綠白合呢？從邏輯上就知道不可能」。

蕭旭岑並再度重申，國民黨與民眾黨是合作的好朋友，否則怎麼可能在立法院一起合作通過利國利民的法案？因此不需要在意謠言枝枝節節的事情。

