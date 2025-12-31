「不可能」讓何志勇與高虹安民調整合 藍：後續不排除黨紀處分

新竹市長高虹安。新竹市政府提供



記者周志豪／台北報導

迎戰2026新竹市長選舉，國民黨基於藍白合架構與「現任優先」原則，禮讓原民眾黨籍現任市長高虹安爭取連任，讓有意爭取提名參選的國民黨前發言人何志勇不滿，堅持與高民調整合。國民黨黨務人士直言，「不可能」。

國民黨黨務人士更表示，之後將把禮讓高虹安參選2026新竹市長一事，送黨中常會同意，只要作成決議、完成核備，所有黨員都必須遵守，屆時若還有黨員違背中常會決議，破壞藍白合作，不排除祭出黨紀處分。

國民黨黨務人士透露，這兩天就會跟民眾黨高層約時間進一步討論今年縣市長選舉合作事宜，屆時勢必要正式確認新竹市長選舉藍白共推高虹安整取連任的共識，必將相關決議作成書面紀錄。

國民黨黨務人士表示，之後藍白共推高虹安參選新竹市長書面決議，將提報黨內中央提名審核委員會認可，之後再送中常會討論，只要中常會正式通過，就是黨正式決議，就是確立對年底新竹市採取不提名策略、禮讓高。

該黨務人士說，現在還沒有將藍白共推高虹安選新竹市長決議送中常會通過，對個別黨員參選主張只能尊重，只會先告知黨既定立場，並予以溝通，但待中常會通過禮讓決議，任何人都要服膺黨的決定，若違背只能黨紀處分。

至於是否可能參考前立委陳以信爭取提名參選台南市長模式，同意何志勇與高虹安民調整合？該黨務人士直言，「不可能」，因藍白兩黨主席的共識、方向就是「現任優先」，就會堅定往這個方向走，除非案子送到常會有意見。

國民黨副秘書長李哲華日前受訪時也表示，對何志勇仍堅持參選的想法就是尊重，但黨有黨的機制，等兩黨協商工作小組成立後，正式兩黨磋商做成決議，黨員就必須服膺中常會通過的任何決議。

