不可見的光譜! 北約演習驗證雷射實戰能力 軍事通訊告別無線電時代

[Newtalk新聞] 根據北約演習報告及《BFBS》軍事新聞綜合消息指出，逾百年來作為軍事通訊核心的無線電技術，正面臨可能被徹底改寫的關鍵時刻。一項革命性的雷射通訊技術正逐步走出實驗室，進入實戰部署階段，被視為未來戰場通訊方式的重大轉變。

在現代戰爭中，清晰、可靠且安全的通訊對作戰成功至關重要，能確保指揮官與前線部隊之間的即時聯繫。然而，傳統無線電訊號容易遭到干擾與截獲，在高度電子戰化的戰場環境中風險日益升高。一名軍官直言，「按下無線電發射鍵的那一刻，就等於向敵人宣告指揮部的位置」，突顯無線電通訊的致命弱點。

為了解決這一問題，一款名為「Q」的安全光學通訊系統逐漸受到關注。該系統不再依賴無線電，而是透過雷射光束進行資料傳輸，被形容為軍事通訊領域如同光纖之於寬頻網路般的革命性技術。雷射通訊可建立高速無線傳輸鏈路，在頻寬與安全性上皆遠超傳統無線電。

這項技術的關鍵在於其傳輸方式。雷射通訊利用自由空間中極為狹窄的光束，只在發射端與接收端之間形成封閉傳輸路徑。通訊過程中，只有雙方知曉訊號存在，且光束位於不可見光譜，敵方無法目視偵測。若欲干擾，必須實際進入光束路徑進行阻斷，在戰場環境下幾乎難以實現。更進一步的是，該系統正結合量子加密技術，透過特定方式旋轉光子進行編碼，即便遭截獲，也無法解讀內容。

北約已開始對這項技術進行實戰驗證。在 2025 年於葡萄牙外海舉行的「Repmus 25」演習中，原本以測試無人系統與海上安全應用為主，但最受矚目的成果，來自葡萄牙海軍成功運用 Polaris 系統，在兩艘軍艦間建立了一條無法被偵測、無法被干擾的雷射通訊鏈路。

參與演習的技術人員表示，真正出海測試才能驗證技術能否承受海水、鹽分等實際環境挑戰，結果遠超原先預期。儘管也發現新的技術難題，但整體測試相當成功。操作人員在看到實際效果時深感震撼，指出該系統已能在艦艇間流暢傳輸資料，實戰中意味著可即時回傳無人機影像或其他關鍵戰術資訊。

演習結束一個月後，該團隊又前往洛杉磯參加北約「Digibacks」演習，這是一項地面對地面的骨幹網路演練。他們成功展示如何在陸戰環境中，透過雷射通訊連結兩個指揮站及其下屬單位，實現完全無法干擾、無法偵測的千兆級通訊能力。

這項技術由一家位於波羅的海地區的公司研發。該地區正面臨北約當前最嚴峻的安全威脅，而俄烏戰爭更突顯電子戰在現代戰爭中的關鍵地位。該公司負責人坦言，波羅的海鄰近的對手在電子戰能力上極為強大，甚至可能超越北約，從戰爭經驗中可以清楚看出，電子戰已成為戰略基礎，而反電子戰能力則是贏得未來戰爭的關鍵。

報導指出，無線電通訊雖長期支撐戰場運作，但攔截與干擾技術在近幾十年快速進化，使其弱點日益明顯。雷射通訊並非單純的技術升級，而是軍事通訊模式的根本性轉變。在電子戰日益成為勝負關鍵的現代戰場上，具備無法干擾、無法偵測的通訊能力，可能成為左右戰爭走向的決定性因素。

