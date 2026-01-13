不可見的光譜! 北約演習驗證雷射實戰能力 軍事通訊告別無線電時代
[Newtalk新聞] 根據北約演習報告及《BFBS》軍事新聞綜合消息指出，逾百年來作為軍事通訊核心的無線電技術，正面臨可能被徹底改寫的關鍵時刻。一項革命性的雷射通訊技術正逐步走出實驗室，進入實戰部署階段，被視為未來戰場通訊方式的重大轉變。
在現代戰爭中，清晰、可靠且安全的通訊對作戰成功至關重要，能確保指揮官與前線部隊之間的即時聯繫。然而，傳統無線電訊號容易遭到干擾與截獲，在高度電子戰化的戰場環境中風險日益升高。一名軍官直言，「按下無線電發射鍵的那一刻，就等於向敵人宣告指揮部的位置」，突顯無線電通訊的致命弱點。
為了解決這一問題，一款名為「Q」的安全光學通訊系統逐漸受到關注。該系統不再依賴無線電，而是透過雷射光束進行資料傳輸，被形容為軍事通訊領域如同光纖之於寬頻網路般的革命性技術。雷射通訊可建立高速無線傳輸鏈路，在頻寬與安全性上皆遠超傳統無線電。
這項技術的關鍵在於其傳輸方式。雷射通訊利用自由空間中極為狹窄的光束，只在發射端與接收端之間形成封閉傳輸路徑。通訊過程中，只有雙方知曉訊號存在，且光束位於不可見光譜，敵方無法目視偵測。若欲干擾，必須實際進入光束路徑進行阻斷，在戰場環境下幾乎難以實現。更進一步的是，該系統正結合量子加密技術，透過特定方式旋轉光子進行編碼，即便遭截獲，也無法解讀內容。
北約已開始對這項技術進行實戰驗證。在 2025 年於葡萄牙外海舉行的「Repmus 25」演習中，原本以測試無人系統與海上安全應用為主，但最受矚目的成果，來自葡萄牙海軍成功運用 Polaris 系統，在兩艘軍艦間建立了一條無法被偵測、無法被干擾的雷射通訊鏈路。
參與演習的技術人員表示，真正出海測試才能驗證技術能否承受海水、鹽分等實際環境挑戰，結果遠超原先預期。儘管也發現新的技術難題，但整體測試相當成功。操作人員在看到實際效果時深感震撼，指出該系統已能在艦艇間流暢傳輸資料，實戰中意味著可即時回傳無人機影像或其他關鍵戰術資訊。
演習結束一個月後，該團隊又前往洛杉磯參加北約「Digibacks」演習，這是一項地面對地面的骨幹網路演練。他們成功展示如何在陸戰環境中，透過雷射通訊連結兩個指揮站及其下屬單位，實現完全無法干擾、無法偵測的千兆級通訊能力。
這項技術由一家位於波羅的海地區的公司研發。該地區正面臨北約當前最嚴峻的安全威脅，而俄烏戰爭更突顯電子戰在現代戰爭中的關鍵地位。該公司負責人坦言，波羅的海鄰近的對手在電子戰能力上極為強大，甚至可能超越北約，從戰爭經驗中可以清楚看出，電子戰已成為戰略基礎，而反電子戰能力則是贏得未來戰爭的關鍵。
報導指出，無線電通訊雖長期支撐戰場運作，但攔截與干擾技術在近幾十年快速進化，使其弱點日益明顯。雷射通訊並非單純的技術升級，而是軍事通訊模式的根本性轉變。在電子戰日益成為勝負關鍵的現代戰場上，具備無法干擾、無法偵測的通訊能力，可能成為左右戰爭走向的決定性因素。
更多Newtalk新聞報導
美要公民急徹伊朗! 伊稱正「四線作戰」嗆 : 若被美攻擊 將給「永生難忘」教訓
「這裡」一倒、全盤皆輸？民進黨初選火藥味濃 他 : 恐連鎖影響2028
其他人也在看
川普考慮軍事干預伊朗 地面部隊非選項
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）近日警告，若是伊朗政權對平民示威者動用武力，美方將予以打擊。隨著伊朗示威浪潮持續，有美國官員透露，川普正在權衡是否「言出必行」，同時正評...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
美太空戰場部署！花234億讓SpaceX送44顆導彈追蹤、火控衛星升空
[Newtalk新聞] 美國軍事媒體《Breaking Defense》報導，太空部隊（Space Force）宣布授予SpaceX公司價值7.39億美元（約新台幣234億元）的發射合約，涵蓋五次發射任務，總計44顆導彈警告、追蹤及火控衛星，供空間發展局（SDA）使用，此外還包括未公開數量的國家偵察局（NRO）發射任務。這些衛星將強化美國導彈防禦系統，預計最早於2026年7月開始發射。 根據太空系統指揮部（SSC）發布的公告，此合約屬於國家安全太空發射（NSSL）第三階段第一道程序，專門用於較低挑戰性的低地球軌道或中地球軌道任務。第一個任務訂單「SDA-2」包括兩個發射18顆由L3Harris製造的Tranche 2追蹤層衛星，以及一個發射8顆由Millennium Space Systems製造的FOO Fighter（F2）火控衛星，發射時程從2026財年第四季度啟動。第二個訂單「SDA-3」則涵蓋兩個發射18顆由Lockheed Martin製造的衛星，從2027財年第三季度開始。NRO的「NTO-5」任務則訂於2027財年第一季度至2028財年第二季度之間進行，但細節因機密而未新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
F-16V搜救終於有突破 偵獲黑盒子訊號「斷斷續續」
政治中心／綜合報導空軍飛官辛柏毅，上週駕駛F-16V戰機夜間演訓失聯後，已經一周，昨（12號）國防部顧立雄報告最新進度，透露做黑盒子定位時發現有些斷斷續續的訊號出來，待海象較好，船隻會立刻出港做進一步動作；另外空軍參謀長證實，事發前2天，戰機曾發生EGI故障，未來將被列為調查重點。花蓮空軍基地，飛官們起飛前最後一次檢查F-16V戰機，經過近一周的天安二號特檢，機隊重新復飛訓練與戰備。在第五聯隊隊長胡中華少將帶領下，戰機一架架升空，在天際排列出隊形，另一頭搜索行動，也有新突破。國防部長顧立雄：「現在派了專業的船隻去做定位，黑盒子的定位，現在是有一些，斷斷續續的信號出來，但是因為海象實在不好，這個船隻不好出港，所以一旦船隻出港，海象好的時候出港，再做一個確定的黑盒子定位。」空軍F16聯隊復飛。（圖／國防部提供）國防部長顧立雄證實，已經偵測到黑盒子訊號，陸續傳出，這回搜救行動，截至目前為止，海軍共派出62艘次艦艇，海巡有62艘，出動無人機16架，第二作戰區，持續沿著花蓮到台東不斷搜索，盼能盡快迎來好消息。搜尋持續進行，先前失事原因聚焦在MMC"模組化任務電腦"故障，導致飛機發生空間迷向，不過已經被推翻，空軍參謀長李慶然證實，失事前2天，F-16V的嵌入式全球定位與慣性導航系統EGI故障。立委（國）徐巧芯vs.空軍參謀長李慶然：「這個EGI，墜海的前兩天1月4號的時候，有派工整合式的GPS，就是這一架6700，對吧，那這方面會不會進行著手調查，會報告委員，我們調查的方向，針對它的故障情況，會影響到導航的部分，都是我們偵查的一個重點。」空軍F16聯隊復飛。（圖／國防部提供）空軍證實EGI將會是調查重點。EGIF-16V戰機配備的嵌入式全球定位與慣性導航系統，整合GPS和INS慣性導航系統，屬於先進導航設備，可提供飛機任何時間、地點的精確位置、速度等資訊。失事關鍵線索一一浮現，只盼早日釐清墜落原因。原文出處：F-16V搜救終於有突破 偵獲黑盒子訊號「斷斷續續」 更多民視新聞報導找到F-16V黑盒子？顧立雄證實訊號斷斷續續：待海象好轉進行定位藍委質疑對外採購子彈貴3倍 顧立雄曝細節：不要混淆F-16V失聯搜救續行 顧立雄：黑盒子出現斷續訊號民視影音 ・ 10 小時前 ・ 1
伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光
伊朗多地爆發抗議行動持續延燒，已造成超過500人死亡，超過1萬600人被捕，這是伊朗自2022年以來最大規模的反政府示威...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
伊朗開戰？Polymarket精準神秘客再度下注
[NOWnews今日新聞]伊朗民眾對政府不滿情緒持續升溫，示威在政府武裝安全部隊鎮壓下造成大量傷亡，美國與以色列是否出手受到關注，美國加密貨幣預測市場平台Polymarket開始將目光放在以色列是否會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
空軍完成天安特檢 F-16戰機恢復飛行訓練
[NOWnews今日新聞]空軍第五聯隊編號6700、由辛柏毅上尉駕駛一架F-16單座戰機，6日晚間6時17分於花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，晚間7時29分許疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。國...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 2
保二總隊變「第二陸軍」？警政署澄清：治安防護與戰場任務截然不同
隨著地緣政治緊張局勢升溫，國內對於「警察軍事化」的討論再度成為輿論焦點。針對部分媒體及網路節目影射「保安警察第二總隊（保二）」正進行軍事整備、準備投入戰場一事，內政部警政署於今（11）日發布嚴正聲明。警政署強調，警察的職責在於維護社會治安與關鍵基礎設施安全，其任務本質隸屬於治安體系而非軍事體系，呼籲外界切勿扭曲事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 8
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 1 天前 ・ 312
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 27
順應民意！阿信將連摔兩次的「代罪戰袍」丟了
由五月天主唱阿信聯手言承旭、吳建豪、周渝民所舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，第二站的4場演出昨（12日）晚落幕，由於前晚阿信在演出中再次在舞台上摔倒，因此不少粉絲直覺他穿的粉紅色外套「帶賽」，因為之前摔到舞台下也是穿同樣一套衣服，因此不少粉絲激動喊話，希望阿信把衣服「燒了」，昨晚阿信也順應自由時報 ・ 10 小時前 ・ 5
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 107
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 3
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
富邦悍將》陳金鋒轉任董事長特助！ 老哥陳連宏確定離開
中職富邦悍將今天宣布教練團名單，原一軍打擊教練陳連宏確定將離隊，而日前富邦已宣布陳金鋒辭任總教練職務並轉任富邦育樂董事長特助。TSNA ・ 5 小時前 ・ 6
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 1
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
李芷霖遭影射「偷吃人夫、私密照瘋傳」開告 網友被起訴
味全龍啦啦隊「小龍女」成員霖霖（李芷霖），去年遭匿名網友影射介入婚姻，私密照隨之曝光。當時李芷霖拍片駁斥當小三，並報警提告。近期案件有新的進展，士林地檢署偵結，依誹謗罪及違反《個人資料保護法》起訴許姓網友。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
旅遊變惡夢！朋友做「這1事」終身禁入日本他傻眼 眾人拍手叫好：活該
不少人出國旅遊下飛機後，在機場行李轉盤等待領取行李時，難免會遇到「拿錯行李」的尷尬狀況，進而造成雙方困擾。近日有網友分享，朋友因在日本誤拿他人行李，竟被以偷竊罪報警處理，最後賠償5萬日圓（約新台幣1萬15元）才得以和解，甚至還被告知未來恐遭「禁止入境日本」，貼文曝光後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 8