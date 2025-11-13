不吃不喝26年才買得起房！全台房價所得比再飆升 可憐薪資漲幅同步曝光
記者陳韋帆／台北報導
台灣房價瘋狂飆漲，薪資增加卻少得可憐！近5年六都與新竹縣市「房價所得比」增加3~7倍，家庭可支配所得即使是科技新貴最多的新竹，平均也不過2成。永慶房產集團指出，各項數據顯示國民所得成長明顯遠追不上房價，恐怕只能拉長房貸償還期數才有機會購屋。
據官方資料，2024年房價所得比，六都與新竹12.3~26.67倍、4年增約3~7倍，其中以台北、台中增加約7倍最多；預售屋總價中位數1,220~3,535萬，4年漲幅29~81%，以台中、高雄漲幅8成1、7成4最兇；家庭可支配所得87~133萬，4年漲幅僅台南、新竹超過1成，分別為 11.5%、20.4%，其它五都皆不到1成。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，即使台南、新竹家庭可支配所得漲幅最高，但也僅1~2成，仍遠低於房價漲幅5成6、6成8。她說,「近年科技題材、政府重大建設話題推升下，預售市場資金不斷推升房價，然薪資結構並未因此成長，購屋族壓力也不斷攀升。」
陳金萍說，在預售屋飆漲情況下，建議民眾可考慮改買10年內中古屋，可兼顧價格及生活機能，理財配置上也更加彈性。不過，她也提到，預售屋飆漲行情也會牽動中古屋市場，最終結果就是全面走揚，若薪資成長仍不補上落差，民眾面臨的房價壓力也會越來越大。
