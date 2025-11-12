不吃早餐恐變肥 專家曝真相 都是血糖在搞鬼
現代人為了保持良體態，不少人選擇不吃早餐來減肥，不過日本專欄作家「營養師食堂」表示，此舉反而容易增胖；他解釋，長時間未進食後，一吃東西血糖就會急速上升，這時身體會分泌胰島素降低血糖，導致多餘糖分被轉化成脂肪儲存起來，最終反而越減越肥。
《Yahoo JAPAN》專欄報導，「營養師食堂」表示，不論是想減肥的人，或是早起沒有胃口的人，不少民眾常常不吃早餐就去上學、上班，但長時間未進食，一直餓到中午才吃飯，反而會在飢餓狀態下吃太多東西，導致血糖值急速上升，這時身體會分泌大量胰島素來降低血糖。
「營養師食堂」指出，胰島素降血糖的方式，其實是將多餘的能量儲存起來，而人體儲存能量的方式就是將糖分轉化為脂肪，如此一來反而會造成體重增加，甚至直接變成易胖體質，本來是想減肥，最後卻越減越肥，因此一定要養成規律吃三餐的習慣，並將一天所需的能量均勻分配，避免血糖在特定時間飆升。
「營養師食堂」說，膳食纖維能夠有效延緩糖分吸收，防止體內血糖值急速上升，常見的食材包括牛蒡、青花菜、納豆、蘑菇及海藻，建議想減肥的民眾，每一餐進食都添加一些富含膳食纖維的食材，這樣就能有效進行血糖控制，打造一個不易發胖又健康的身體。
