不吃早餐易得膽結石？醫示警「好發2族群」：膽汁變死水

記者鄭玉如／台北報導

長期不吃早餐或斷食，恐讓膽汁淤積成「死水」，增加膽結石風險。（示意圖／PIXABAY）

有些人工作忙碌，沒有吃早餐的習慣，當心結石容易找上門。好日子診所院長黃煜晏指出，若長時間未進食，或是沒吃早餐，膽囊內的膽汁就像是一灘死水，時間久了會造成淤積沉澱，最終變成膽結石，民眾要多加留意，保持均衡、定量飲食相當重要。

黃煜晏在臉書粉專提到，吃進食物後膽囊會分泌膽汁進行消化，如果不吃早餐，可能經過長時間沒進食，或許8小時、10小時，甚至12小時，導致膽汁沒有分泌，膽囊中的膽汁如同死水，久而久之造成淤積、結晶、沉澱，進而演變成結石。所以長時間斷食或長期未吃早餐者，確實較易罹患膽結石。

