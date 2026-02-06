不吃早餐會傷身！中醫示警4傷害：還容易胖

▲中醫師提醒，長期不吃早餐可能會造成身體傷害，甚至容易胖。（示意圖／翻攝自 Unsplash ）

[NOWnews今日新聞] 你每天都有好好吃早餐嗎？小心長期不吃可能會對身體造成傷害。中醫師表示，包括血糖波動造成情緒不穩、基礎代謝率降低，容易胖；另外，長期也可能導致消化系統疾病及心血管問題。建議民眾平時吃早餐要以無糖、熱食和蛋白質先吃為原則。

新悅中醫診所中醫師林雅瑩指出，長期不吃早餐對身體也會造成傷害。中醫師指出，當經過整夜睡眠，體內血糖濃度較低，若不吃早餐補充能量，大腦和肌肉會缺乏燃料，導致​精神不濟，出現疲倦、昏昏欲睡或反應遲鈍；而血糖過低也容易引發焦躁、易怒或注意力難集中的情況。

廣告 廣告

身體誤判進入「飢荒」 代謝率下降不吃早餐反而更胖

​身體是非常聰明的機制。林雅瑩提醒，當長期不吃第一餐，身體會誤以為處於「飢荒狀態」，為了生存而降低基礎代謝率，節省能量支出。會成為「最不划算」的代償，不吃還容易胖。

林雅瑩提到，早上的飢餓感，會導致午餐或晚餐吃更多，且更想吃高熱量、高糖分的食物，長期不規律進食干擾胰島素分泌，可能使身體更容易將熱量轉化為脂肪儲存。

上班族早餐怎麼吃？中醫推3原則：無糖、熱食、蛋白質先吃

​林雅瑩表示，還要留意消化系統疾病的風險，像是膽結石、胃炎、胃潰瘍及胃食道逆流。中醫師說，多項醫學追蹤研究，長期不吃早餐可能會增加心臟病、糖尿病的風險。

對於忙碌的上班族，更要注意早餐的類型，林雅瑩說，包括無糖、熱食及「蛋白質」要先吃，更可穩定血糖和飽足感。中醫師強調，減重不用極端斷食，關鍵在於「智慧選食」。有時候吃比不吃更容易維持身材，重點是如何挑選食物。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

星野集團新飯店2026接力布局 日本海外客3成「台灣就佔2成」

立春犯春睏！中醫教「醒腦養肝」3招：按1穴位還可補氣血

新竹、台南3家「營養午餐團膳業者」挨罰！食藥署稽查垃圾桶亂放