不吃早餐瘦比較快？一週超過3天發胖率增12%、糖尿病風險高32%

不吃早餐，身體反而容易進入節能狀態，一進食就囤積熱量，一週超過3天發胖率增12%。

不少想減肥的人，認為少吃一餐、刻意跳過早餐，就能拉長空腹時間、加速燃脂，讓體重下降更快。減重醫師蕭捷健指出，長期不吃早餐，除了未必能瘦，還可能提高發胖、糖尿病與心血管疾病風險。研究顯示，一週超過3天不吃早餐的人，發胖機率增加12%，罹患糖尿病的風險，甚至比規律吃早餐者高出32%。

想靠不吃早餐變瘦？醫師：代謝節奏才是關鍵

蕭捷健醫師解釋，人體的新陳代謝具有明確的生理節奏，早上進食能啟動代謝機制，幫助血糖與荷爾蒙穩定運作。若長時間空腹、刻意跳過早餐，身體反而會進入「節能狀態」，一旦進食就更容易囤積熱量，導致晚間暴飲暴食，增加體重控制難度。

臨床上常見作息偏晚、早餐不固定的族群，白天精神不濟，晚上食慾特別旺盛，正是代謝被打亂的典型表現。蕭醫師建議起床後，至少吃一顆茶葉蛋或一杯豆漿，幫助身體啟動新陳代謝。

研究證實：一週不吃早餐超過3天，發胖率增12%

研究數據也支持這項觀察。日本相模大學教授進行為期3年的研究，追蹤 45,524名20到49歲男性上班族，結果發現，近40%受試者沒有固定吃早餐的習慣，其中一週超過3天不吃早餐者，發胖機率提高12%。

不只變胖，糖尿病與心血管風險也上升

德國一項發表於《營養學雜誌》的大型研究分析，超過9萬名參與者的健康資料顯示，經常跳過早餐者，罹患糖尿病的風險比規律吃早餐者高出32%。

另外，2023年美國愛荷華大學發表於《美國營養與飲食學會期刊》的研究，追蹤24,011名成年人長達15年，發現跳過早餐會使心血管疾病死亡風險增加 40%；而跳過午餐或晚餐，整體死亡風險也分別上升12%與16%。

跳餐影響不只身體，情緒與睡眠也受牽連

研究也發現，跳過正餐與心理健康息息相關。2020年刊登於《老化創新》雜誌的研究指出，老年族群中有跳餐習慣者，更容易出現憂鬱、焦慮與失眠等情緒困擾。

減重不是撐多久不吃，而是穩定進食

蕭捷健醫師強調，減重的關鍵並非刻意不吃早餐，而是建立穩定、可長期執行的飲食節奏。即使只是少量、均衡的早餐，例如蛋白質搭配低GI食物，也能幫助身體啟動代謝，降低暴食與復胖風險，讓減重更安全、也更持久。



