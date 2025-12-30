不吃早餐，死於心血管疾病風險高

很多人喜歡略過早餐不吃，直接吃午餐，但最新研究指出，不吃早餐的人死於心血管疾病的風險，較常吃早餐者高87％！美國愛荷華大學流行病學的研究團隊發表此項研究，刊登在《美國心臟病學院期刊》中，研究是針對6500位40到75歲間的男女吃早餐習慣進行分析，其中59％的人天天吃早餐、25％的人偶爾吃早餐、10.9％的人很少吃，另有5.1％的人從不吃早餐。

分析從1994年到2011年至少追蹤超過17年間，過世的2318人中有619人死於心血管疾病，和天天吃早餐的人相比，從不吃早餐者死於心血管疾病的風險高出87%，很少吃早餐者死於心臟病的風險也高出59％，中風率更高達3倍，而歐洲的研究則發現，不吃早餐、睡前才吃晚餐的人，有心肌梗塞復發的風險是一般人的4到5倍。

廣告 廣告

新光醫院教學研究部副主任洪惠風提醒，心肌梗塞發病高峰是在起床前2小時和起床後6小時，通常早上空腹，會使人的「戰鬥荷爾蒙」升高，不吃早餐餓得太厲害時會更嚴重，會使人血壓升高。而睡前才吃晚餐的人會有4個危險，一是睡前的血糖會升高、影響血管硬化的三酸甘油酯升高，二是容易發胖，三是可能引起胃酸逆流，四是血壓會因夜間進食而升高，但人應該在晚上睡覺時下降10％，這是一個人體的保護機制，如果睡前才吃，身體為了消化食物，荷爾蒙還在分泌、血壓還升高，對血管是更大的傷害，所以如果有這種習慣，還是快改掉。

（記者丁馬、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·無糖饅頭對血糖影響比較小？專家實測曝驚人結果 這1種饅頭糖友得小心

·麵包「先冷凍再烤」比較健康？專家給答案 這1種吃法照樣血糖飆、還會變胖