不吃早餐「4大代價曝光」恐全面摧毀健康 亂吃釀大腸癌、脂肪肝

許多上班族習慣以麵包、三明治搭配奶茶解決早餐，卻未察覺長期攝取高糖與加工肉品，可能導致高血糖、脂肪肝，甚至提升大腸癌風險。新悅中醫診所林雅瑩中醫師指出，若為減肥而省略早餐，對身體造成的傷害更為全面。

根據多項醫學追蹤研究顯示，長期不吃早餐與慢性病息息相關，可能增加冠心病罹患機率，並影響胰島素阻抗，提高罹患第二型糖尿病的風險。 （示意圖／Pixabay）

根據《健康2.0》報導，林雅瑩中醫師表示，早餐店常見的三明治、麵包配奶茶組合，會讓身體攝入過量精緻澱粉及糖分。血糖因此急速上升，過多熱量隨即轉化為脂肪累積，大幅提高脂肪肝形成機率。她指出，這正是許多上班族體型正常，卻被診斷出中度脂肪肝的主要原因。

廣告 廣告

更令人擔憂的是，早餐若選擇培根、熱狗三明治或漢堡等含加工肉品的餐點，這些食材製程中添加的化學物質，已獲醫學界證實會提高心血管疾病及大腸癌的罹患風險。林雅瑩中醫師強調，隨便應付早餐並非省事，長期累積恐需付出巨大健康代價，絕不可輕忽。

許多人為實行168斷食法而跳過早餐，但林雅瑩中醫師提醒，長期不吃早餐會觸發身體代償機制，帶來4大危機。首先是血糖波動與體能下降，經過整夜睡眠後血糖濃度偏低，若不補充能量，大腦和肌肉將缺乏燃料，導致精神不濟、疲倦昏沉或反應遲鈍，血糖過低更容易引發焦躁、易怒或注意力難以集中等情緒不穩現象。

其次是基礎代謝率降低，身體發現長期不吃第一餐時，會誤判處於「飢荒狀態」，為求生存而降低基礎代謝率以節省能量支出。林雅瑩中醫師指出，這是最不划算的代償反應，不吃反而容易發胖。若因早上飢餓感而在午餐或晚餐攝取更多食物，且更渴望高熱量、高糖分食物，長期不規律進食將干擾胰島素分泌，使身體更容易將熱量轉化為脂肪儲存。

早餐若選擇培根、熱狗三明治或漢堡等含加工肉品的餐點，這些食材製程中添加的化學物質，已獲醫學界證實會提高心血管疾病及大腸癌的罹患風險。 （示意圖／Pixabay）

第三項危機是消化系統疾病，空腹時間過長會使膽囊中的膽汁無法排出參與消化，導致膽汁濃縮、淤積，長期大幅增加膽結石罹患機率。此外，胃酸持續分泌卻沒有食物可消化，容易引起胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流等胃部傷害。

第四項則是心血管與代謝問題，根據多項醫學追蹤研究顯示，長期不吃早餐與慢性病息息相關，可能增加冠心病罹患機率，並影響胰島素阻抗，提高罹患第二型糖尿病的風險。

針對忙碌的上班族，林雅瑩中醫師提出「智慧挑食」三原則。第一是無糖為鐵律，必須徹底告別含糖奶茶與果汁等地雷飲品。第二是熱食護脾胃，中醫觀點認為溫熱的食物與飲品能保護腸胃消化功能，避免生冷飲食造成代謝下降，無論在哪購買早餐，都應優先選擇有溫度的餐點。

第三是進食順序要蛋白質先行，用餐時先喝豆漿或吃雞蛋，接著再吃澱粉，這樣能穩定血糖並提供持久飽足感。林雅瑩中醫師強調，有時候吃比不吃更容易維持身材，只要選對食物與順序，即使工作繁重，也能讓身體走上穩定代謝的正向循環。

延伸閱讀

自民黨大勝達修憲門檻 郭正亮看衰：高市早苗可能撐不過1年

影/高雄楠梓加工區驚見「猛烈燃燒」！災情曝光

今晚開獎！威力彩飆11.5億 3生肖偏財運大旺