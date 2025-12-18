不吃早餐30歲女子狂甩13.5公斤竟膽囊炎！醫：斷食減肥最易膽結石
30歲女子為了趕在夏天穿上喜歡的衣服，在短短3個月內瘋狂節食甩肉13.5公斤，後來卻突然劇烈腹痛，被送入急診室做超音波檢查，赫然發現膽囊內有4顆結石，其中最大的一顆直徑達1.2公分，且卡在膽囊頸部，引發了急性膽囊炎，只好切除膽囊。
快速減重恐釀膽結石 醫師：發病率高出3至5倍
據報導指出，該女為了快速減肥，選擇不吃早餐，相當於大家做的「168斷食」。她的午餐和晚餐則只吃雞胸肉和蔬菜沙拉，每日脂肪攝入量不足10克，因此三個月內就瘦了13.5公斤，如她所願恢復了好身材。
不料她近期開始感到腹部經常隱隱作痛，她本不以為意，直到某天出現劇烈絞痛才就診，結果被診斷出膽囊結石引發的急性炎症，只能趕緊就醫，經腹腔鏡切除了膽囊。
當地醫師也提醒，快速減重時，脂肪分解會產生過量膽固醇湧入膽汁，若膽汁酸分泌未同步增加，將導致膽固醇沉積，並在膽囊內形成結石，所以快速減重人群的膽囊結石發病率比一般人高出3至5倍，因此建議減重人群應保持3餐飲食均衡，確保攝取充足的膳食纖維，每個月減重1.5至2公斤為佳。
極端飲食、久坐、不吃早餐、愛吃宵夜易致膽結石
醫師也提醒，除了長期極端飲食會導致膽固醇代謝紊亂，增加膽囊結石的風險之外，久坐不動會導致代謝減緩，使膽囊收縮功能減弱，造成膽汁淤積；不吃早餐會讓膽汁中的膽固醇呈現高飽和狀態並在膽囊沈積，進而形成膽結石；愛吃宵夜則會加重夜間膽囊負擔，引起膽囊收縮力異常和膽汁滯留。
健康減重每月2至4公斤 斷食易使膽汁淤積
彰化基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師范泉山指出，其實這位減肥女性犯下最大的錯誤和減多少體重比較沒關係，一般來說健康減重一個月可以2至4公斤內，她在3個月內減掉13.5公斤是真的很有決心，但卻用錯方法，有些容易結石體質的人就是不適合做168斷食，不吃早餐真的很危險。
范泉山表示，有關減肥的速度，每個人有不一樣的算法，一般2至4公斤以內都算健康。他解釋膽石的成因，喜歡用水塔來做解說，人的膽道系統跟水塔、水管一樣，水塔有淤積結石的話，第一個要考慮水質不好，水質不好就跟膽汁的質地不好有關。
范泉山解釋會引起膽汁質地黏稠，大部分的原因有3種：
女性荷爾蒙
最常見的膽結石是經常生產超過三胎，就會容易有結石。
先天家族遺傳
有些家族性遺傳會致膽汁裡的膽固醇的含量比較高，較易黏稠、容易卡膽砂，變成膽結石。
快速減重
膽汁中膽固醇濃度升高、膽囊排空減少與體重快速下降。當每日攝取熱量過低（如低於800大卡），肝臟膽固醇分泌增加，導致膽汁過飽和、結晶沉積。加上進食量少，膽囊收縮減少，膽汁滯留，也促使結石形成。
除了體重快速減少的風險，范泉山提醒，也不建議靠斷食療法來減肥，因為斷食導致空腹的時間太久，膽汁會變濃稠，淤積的機率升高。所以他常跟病人說「早餐一定要吃」。
范泉山說，減肥本來就是要減少食量，但是可以節食，千萬不要斷食，特別是有膽囊炎家族史的人不要選擇斷食的方式減肥。減肥者建議用餐頻率不要減、三餐都要進食，降低攝取熱量就好，就是起碼要讓水塔的水能定時放出來，才不會長出青苔、砂石淤積。
膽結石患者無症狀 醫：不用預防性切除
有膽結石是不是就一定要把膽整個切掉呢？范泉山說，很多人檢查出有膽結石都會擔心是不是要切膽、變成無膽之人了，其實大錯特錯，有膽結石的人如果沒有症狀，並不建議預防性切除。如果結石是硬、圓會滾動的，其實並不會阻塞，反而是形成膽砂、黏黏的會卡在膽道堵到出口的才會形成膽囊炎。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／范泉山醫師
