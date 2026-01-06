不吃止痛藥、用擦的也會傷腎？藥師提醒：非類固醇消炎藥膏「這樣擦」風險最高

你是不是也有過這樣的經驗，肩頸痠痛、腰背不舒服，不想吃藥，就拿出各種痠痛藥膏或止痛藥膏「擦一擦」？不少人心裡都想著，外用藥又不是吃進肚子裡，應該比較安全吧。但藥師洪正憲提醒，其實是很多人忽略的風險來源。

洪正憲分享國外一名 74 歲老太太 因為長期使用非類固醇消炎止痛藥膏（NSAIDs），腎功能竟一路惡化，最後一度需要洗腎治療。更令人意外的是，她從頭到尾都沒有吃任何止痛藥，問題就出在「天天擦、擦很久」的止痛藥膏。

近六週，她開始出現呼吸喘、雙腳明顯水腫，就醫檢查後，醫師發現三個危險警訊：

尿蛋白大量流失

血中白蛋白低到只剩 17 g/L

腎功能惡化（肌酸酐 1.91 mg/dL）

這是一組典型的腎病症候群 表現。

一開始，大家都以為只是感染

老太太最初被診斷為泌尿道感染，接受抗生素與利尿劑治療，但情況不但沒有改善，腎功能反而持續下滑，三天後被緊急轉院。進一步檢查後，醫師發現一個「不尋常的組合」，腎病症候群 + 腎間質腎炎，但奇怪的是，她的腎小球結構卻是正常的。

兩種腎病一起出現

醫師高度懷疑「藥物傷腎」，在臨床上，這樣的組合，最常見的可能原因其實是非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。

但病人說沒有吃止痛藥，家庭醫師也沒開過相關藥物，為了保險起見，醫師把她正在服用的藥物全數停掉，沒想到腎功能仍持續惡化，甚至一度需要洗腎。

腎功能惡化 關鍵竟在浴室裡

只是擦的藥膏，原本沒人會留意，直到某天，護理人員在老太太的櫃子裡，發現了一條止痛藥膏（piroxicam gel）。原來，她為了緩解肩膀、背部的肌肉痠痛， 每天至少擦兩次以上、連續用了六週、總共用了三條 60 克的大管藥膏，而且，都是在病房浴室裡自行塗抹，沒有人察覺。

外用藥 ≠ 不會吸收

非類固醇消炎藥，仍可能進入血液循環。洪正憲指出，像 piroxicam 這類非類固醇消炎止痛藥，即使是外用製劑，仍可能透過皮膚吸收進入體內。在以下情況下，風險會明顯升高：

長時間使用

大面積塗抹

使用頻率過高

年長者或本身腎功能較差者

藥物累積後，對腎臟的影響，可能遠比想像中大。

停用藥膏後，腎臟真的慢慢救回來了

在釐清原因後，醫療團隊立刻停用止痛藥膏。接下來的變化，讓所有人都鬆了一口氣，老太太的腎功能開始回升，不再需要洗腎，三週後水腫明顯消退，尿蛋白也大幅下降，腎功能幾乎回到正常範圍。

這也讓醫療團隊確認，腎功能惡化與長期使用止痛藥膏高度相關。

藥師提醒：「只是擦一擦」這個念頭，最容易出事

外用藥只要依照指示使用，整體來說是安全的；但臨床上，藥師最常聽到的一句話就是：「只是擦藥膏，應該沒關係吧？」事實上，外用藥並非完全不會被身體吸收。尤其在沒有醫囑、長期自行使用的情況下，風險會悄悄累積。

年長者

腎功能本來就不好的人

長期痠痛、反覆擦藥的人

使用前，務必先詢問醫師或藥師，不要把「外用」當成「絕對安全」。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

