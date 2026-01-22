不吃澱粉餓死癌細胞？不只沒效還更虛弱 吃對食物才能抗癌

有些癌症病患誤以為癌細胞愛吃醣，刻意不吃澱粉，以為可以減少癌細胞取得的養分，不料反讓身體狀況更糟。營養師指出，癌細胞的養分來源很多，光靠不吃澱粉無法餓死癌細胞，只會讓患者體力更虛弱，最好的方法還是把該吃的熱量吃足。

不吃澱粉 會消耗更多蛋白質

罹患大腸癌第三期的錢先生接受醫師安排化學治療和放射線治療，過程中因為白血球數量過低，被醫師要求暫停治療，等白血球數量恢復再繼續，錢先生誤以為癌細胞喜歡吃醣，所以刻意不吃澱粉，只吃蛋白質和蔬菜，又吃了一堆保健食品，不料1個星期過去，白血球數量反而更少，體重也下降，身體還有疲勞、無力的狀況，療程更不可能繼續。

中山醫學大學附設醫院營養科主任林杏純指出，癌細胞喜歡吃的是「糖」而不是「醣」，兩者最大的不同，是糖只有熱量，沒有任何營養素，不論是健康的人或癌友，在營養攝取上都不建議吃精製糖，國民健康署建議每人每天攝取的精製糖熱量，不應超過一天總攝取熱量的10%。

澱粉最好吃全榖雜糧類

至於又稱為碳水化合物的「醣」，不只有熱量，還有微量的蛋白質、維生素、礦物質，被身體吸收後轉為葡萄糖產生能量供身體組織機能所需。林杏純強調，不論是一般人還是癌友，每個人一天所需的碳水化合物應占總熱量的50～60%，癌友如果沒吃足量，吃進身體的蛋白質就會被當成熱量消耗掉，無法為身體提供修補組織所需的養分，反而更會造成白血球生成不足，無法繼續化療。

林杏純說，非精製的澱粉所含的碳水化合物，例如糙米，還可以提供B群等額外的營養素，因此建議不論是一般人或癌友，澱粉吃非精製的全榖雜糧類，例如地瓜、南瓜、薏仁等，可以攝取更多元化的營養。

乳酸、酮體等代謝廢物 都會變成癌細胞的食物

有些癌友會擔心吃太多，是給癌細胞太過多的營養，這點其實無須過於擔心。林杏純說，癌症患者該吃多少分量的食物，體重是最重要的指標，觀察體重變化就知道是否吃太多，女性一餐應該吃8分滿的飯量，男性則建議吃1碗。

另一方面，癌細胞的養分來源不只有碳水化合物，林杏純強調，人體代謝的酮體、乳酸等廢物，對癌細胞來說都是養分，就算刻意少吃，癌細胞的食物並不會因此減少，癌友如果刻意減少食量，反而是讓正常的細胞和組織無法獲取足夠的營養，身體會更加虛弱，無法對抗癌細胞，生酮飲食對一般人來說不可長期採行，對癌友更是萬萬不可。

少量多餐吃足熱量

有些癌友容易遇到的問題是吃不下，林杏純提醒，癌症病患熱量需求比一般人更多，如果無法維持正常的體重，熱量需求就必須提高，例如男性一天應該攝取1800大卡的熱量，如果體重減輕或過瘦，熱量需求就必須提高到2000～2100大卡，正餐吃不下的話可以改成少量多餐，不足的可以用液態營養品補充，如果同時有嗅味覺改變等情況，則需要依照個人狀況另行調整飲食，幫助促進食慾。

