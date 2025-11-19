不吃甜就安全？營養師點名「常吃這幾樣」血糖飆更快 餐後立刻吃水果也不OK

優格以牛奶為主要原料，營養豐富、熱量低，是許多人維持腸道健康與控制體重的首選發酵食品。但「hint-pot」網站中，營養師指出，吃優格的時間點不同，益生菌與營養素的發揮效果也會差很多。 空腹時吃優格的影響？ 空腹吃優格並非絕對不好，但在飢餓狀態下，胃酸酸度高，容易讓雙歧桿菌、乳酸菌在到達腸道前就大量死亡，降低益生菌直接作用的機會。 ．早晨剛起床胃酸最強，不建議優格作為第一口食物，可先吃其他食物再搭配優格。．想發揮最大腸道益生效果，建議在用餐中或餐後食用，此時胃酸濃度相對較低。 即使益生菌在胃中被破壞，也能成為腸道好菌的「養分」，間接促進腸道健康。搭配富含寡糖的水果（如奇異果、香蕉）或高膳食纖維的堅果（杏仁、核桃、腰果）效果更好。此外，研究顯示優格中的蛋白質與乳酸能幫助抑制血糖快速上升，熱量低，也很適合作為減重期間的點心。 想護骨？ 晚餐時吃更好 鈣的吸收率在夜間較高。白天「破骨細胞」較活躍，夜間睡眠時則是「成骨細胞」修復骨骼的高峰期。 ．晚餐搭配優格，可提供骨修復所需的鈣質。．配合含維生素D（魚類、乾香菇、木耳）與 維生素K（納豆、海帶、小松菜、花椰菜）的食物，更有助於鈣吸收與骨骼強化

常春月刊 ・ 23 小時前